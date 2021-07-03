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Delta每人需打3劑疫苗 江啟臣：台灣要買7千萬劑才夠
針對疫苗採購問題，國民黨主席江啓臣今天到雲林捐贈防疫資材時，再次向蔡總統喊話，指政府既與企業合作採購，沒理由不與地方政府合作。何況對付Delta病毒，每人需打3劑，以台灣人口來算，起碼要購買7千萬劑才夠，所以希望蔡政府能不分黨派攜手合作保護國人健康。
江啟臣說，他昨天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4名藍營縣長，發表致蔡英文總統的公開信，希望能比照企業採購疫苗「救人如救火，救人不能等」，地方和中央應要齊心。
江啟臣表示，疫情爆發以來，最重要的就是疫苗，目前中央號稱購買3千萬劑，但到目前實際只自購兩百萬劑，捐贈三百萬劑，與所需要達到60%有效免疫覆蓋率的數量相差太多，更何況Delta病毒來勢洶洶，以一人需打三劑才有防護力來算，需購買七千萬劑才夠。
所以江向蔡政府喊話，同島一命就不應分彼此，縣市長購買疫苗應比照企業或團體方式協助早日採購，共同維護國人健康。
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