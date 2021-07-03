快訊

MLB／大谷雙響揮別0.2局爆陰影 明星賽前30轟亞洲第一人

北藝日前發生群聚感染 議員黃郁芬：百工人未隔離還去趕工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Delta每人需打3劑疫苗 江啟臣：台灣要買7千萬劑才夠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
江啟臣到雲林捐贈防疫物資，再度向蔡政府喊話，和縣市政府合作早日購足疫苗。記者蔡維斌／攝影
江啟臣到雲林捐贈防疫物資，再度向蔡政府喊話，和縣市政府合作早日購足疫苗。記者蔡維斌／攝影

針對疫苗採購問題，國民黨主席江啓臣今天到雲林捐贈防疫資材時，再次向蔡總統喊話，指政府既與企業合作採購，沒理由不與地方政府合作。何況對付Delta病毒，每人需打3劑，以台灣人口來算，起碼要購買7千萬劑才夠，所以希望蔡政府能不分黨派攜手合作保護國人健康。

江啟臣說，他昨天與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4名藍營縣長，發表致蔡英文總統的公開信，希望能比照企業採購疫苗「救人如救火，救人不能等」，地方和中央應要齊心。

江啟臣表示，疫情爆發以來，最重要的就是疫苗，目前中央號稱購買3千萬劑，但到目前實際只自購兩百萬劑，捐贈三百萬劑，與所需要達到60%有效免疫覆蓋率的數量相差太多，更何況Delta病毒來勢洶洶，以一人需打三劑才有防護力來算，需購買七千萬劑才夠。

所以江向蔡政府喊話，同島一命就不應分彼此，縣市長購買疫苗應比照企業或團體方式協助早日採購，共同維護國人健康。

新冠疫苗 Delta變異株 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣聯名藍首長籲開放買疫苗 民進黨團：侯友宜沒連署

民進黨：我們努力打疫苗 國民黨卻努力寫公開信打政治

影／連戰、洪秀柱祝賀中共百年慶 江啟臣稱是個人行為

影／心疼恩主公醫院遭遇 江啟臣：我只看到同黨一命

相關新聞

聯亞徵12到18歲青少年試驗 高端調高長者劑量召募受試

高端與聯亞前後完成二期臨床解盲，皆將臨床試驗結果送交衛福部食藥署，申請緊急授權使用（EUA）；不過目前國產疫苗尚未能針對...

永齡、台積與BNT簽法律文件 疫苗可望8、9月進口

鴻海永齡集團與台積電各捐購五百萬劑德國ＢＮＴ疫苗獲得重大進展，據證實，行政院六月二十五日完成專案授權法律文件後，永齡和台...

為好心肝案互嗆 簡舒培：黃珊珊應請假一個月靜待調查

北市好心肝診所私打疫苗，議員簡舒培指副市長黃珊珊事先知情，與好心肝診所董事長許金川熟識。對此，黃珊珊昨天在防疫記者會中反...

Delta每人需打3劑疫苗 江啟臣：台灣要買7千萬劑才夠

針對疫苗採購問題，國民黨主席江啓臣今天到雲林捐贈防疫資材時，再次向蔡總統喊話，指政府既與企業合作採購，沒理由不與地方政府...

郭董與上海復星簽初步採購疫苗協議？永齡與鴻海回應了

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海（2317）創辦人郭台銘與台積電（2330）均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的...

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。