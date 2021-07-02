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全台疫苗接種破200萬人次 下波研議納公車司機

中央社 / 台北2日電

7月1日起新冠肺炎疫苗擴大接種對象，疫情指揮中心統計，截至昨天疫苗接種突破200萬人次。指揮官陳時中也表示，未來新一批疫苗到貨後，會優先考慮將公車司機納入接種對象。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，全台自7月1日起擴大疫苗接種對象。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有4萬1759人次接種疫苗，其中阿斯特捷利康（AZ）1萬9514人次、莫德納（Moderna）2萬2245人次，累計接種人次突破200萬人次。

在疫苗不良事件方面，AZ疫苗新增8件非嚴重不良事件、21件其他疑似嚴重不良反應、11件死亡；莫德納疫苗新增2件非嚴重不良事件。

外界詢問，公車司機預計何時納入疫苗接種對象。指揮中心指揮官陳時中表示，下一波疫苗抵台後會優先考慮將公車司機納入接種對象。

在國產疫苗方面，2家疫苗業者均已完成二期臨床試驗並向食藥署申請緊急使用授權（EUA），作為疫苗有效性標準的AZ疫苗抗體數據近日出爐。陳時中表示，目前暫時不準備透露，未來等EUA審查完再來公開。

民間協助採購疫苗案的部分，陳時中指出，目前相關商業談判都在進行中，他一向秉持不要干擾原則，希望讓談判更加順利；指揮中心疫情監測組組長周志浩也表示，食藥署也已經針對部分縣市提出的疫苗採購計畫進行審查，針對資料不全部分補正、需要釐清的部分儘速釐清。

陳時中也表示，因應廣篩政策，最近也會請食藥署統整各廠牌快篩試劑資料，提供民眾比較參考。

新冠疫苗

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