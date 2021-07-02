台東果菜市場超前部署 疫苗施打已完成360人
台北市北農及環南市場爆發嚴重疫情後，台東果菜市場超前部署，不僅已完成首波360人疫苗施打，剩餘230人持續安排接種。另已設置防疫門，給人員和機車進出消毒。
果菜公司經理趙紀強說，自北農疫情傳出後，縣長饒慶鈴及市長張國洲就開始提前防疫部署，包括上個月27日提前施打疫苗，以及貨運司機快篩檢測等，給市場工作人員安心。
他表示，目前市場工作人員共計590名，首波疫苗施打完成360人，其餘人員持續安排施打中，很快就能達到百分百疫苗施打覆蓋率，保障每一位人員。
另市場除了原有進出防疫管制，包括實聯制登記、戴口罩和量體溫，也設置了防疫門，使用二氧化氯來噴霧消毒，讓每個進出市場的人員和機車，都能完成消毒。
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