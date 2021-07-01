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AZ疫苗抗體數據出爐 陳時中：研議能否公布

中央社 / 台北1日電
AZ疫苗中和抗體數據出爐。指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於該數據牽涉很多權利義務的問題，會和法務溝通研議能否提前公布。圖／總統府提供
AZ疫苗中和抗體數據出爐。指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於該數據牽涉很多權利義務的問題，會和法務溝通研議能否提前公布。圖／總統府提供

AZ疫苗中和抗體數據出爐，攸關國產疫苗能否通過緊急使用授權。指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於該數據牽涉很多權利義務的問題，會和法務溝通研議能否提前公布。

衛生福利部食品藥物管理署5月底通過國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）標準，以民眾接種AZ疫苗後產生抗體效價比較，國產疫苗抗體不可比AZ疫苗差，中研院實驗室的檢驗結果日前出爐。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，相關數據牽涉很多權利義務的問題，能否公布還要和法務溝通一下。

另外，有媒體報導指出，世界衛生組織（WHO）已公布新冠肺炎疫苗血清標準品，食藥署非但不使用，反而以阿斯特捷利康（AZ）疫苗血清抗體數據作為疫苗EUA審查標準，國產疫苗恐難被國際認可。

食藥署今天發布新聞稿指出，WHO提供血清標準品是由WHO委託英國生物製劑標準品與管制國家實驗室（NIBSC）製備供應，目前提供的2種血清標準品都是用於血清學檢驗方法的開發與校正，作為不同實驗室間統一標定的基準，而不是用來評估疫苗療效。

食藥署指出，國家實驗室也已購置這2種標準品與試劑，用於檢驗方法開發、標定及檢驗內部品管。

食藥署表示，6月10日公布的國產疫苗療效評估方法，是以免疫橋接方式，採用中和抗體效價作為替代療效指標，要求國產疫苗誘發的免疫原性不得低於AZ疫苗，才視為疫苗有效。

食藥署強調，由於國產疫苗和AZ疫苗所有檢體都是由同一個實驗室採用相同方式檢驗，也能排除不同實驗室檢驗結果差異的影響。

新冠疫苗 食藥署 陳時中

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