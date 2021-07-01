想找診所打殘劑？當日最後一瓶剩餘量 最多不超過4人
台中市今獲中央撥配6.23萬劑莫德納疫苗，基層診所也首獲配發疫苗，3日執行接種任務。但目前而言，因有對象限制，不同科別的診所卻有不同的煩惱，尤其許多人認為也許有殘劑可打，紛向診所詢問，或託人講情。一位醫師坦言，人情壓力很大，已失眠兩天了。
一名診所醫師指出，因為接種對限是一至六類，以及75歲以上長輩，所以一般的內科、家醫科這類患者比較多，每天兩瓶的量很容易就打完，也不易有殘劑，但若是小兒科，因為患者以小兒為主，75歲以上長輩比較少，加上為了不浪費殘劑，衛生局已規定除了已預約施打對象，還得事先預備好10名的替補名單，若有殘劑就從替補名單找，這就費力了。
另名醫師說，平常診所的患者很多，都有長期的信任關係，但若非一至六類，以及75歲以上對象，卻又希望能打到殘劑，就不免讓診所感受到壓力了。像有位74歲的長者，就僅差了一歲而不在這波名單內，就難掩失望表情。
他說，以目前而言，只能先把順利完成接種任務擺在第一位，另再依預約順序安排施打；因為疫苗實在有限，診所也無能為力。
台中市政府說明，7月2日到5日的合約醫療院所殘劑原則，以當日最後一瓶剩餘量為準，最多不超過4人，並秉持公開預約、公平接種以及公布接種名單的三公原則。
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