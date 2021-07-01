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台積電、鴻海購買疫苗8、9月抵台？陳時中回應了

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慈濟專案買BNT 指揮中心：溝通愉快一切順利

聯合報 / 記者蕭羽耘許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
針對慈濟採購疫苗進度，指揮官陳時中在疫情記者會被問及表示，雙方才剛完會，不會一宣布馬上採購就有新進展。圖／取自指揮中心記者會直播畫面
針對慈濟採購疫苗進度，指揮官陳時中在疫情記者會被問及表示，雙方才剛完會，不會一宣布馬上採購就有新進展。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

慈濟基金會要採購500萬劑德國原廠BNT疫苗一事，行政院今天宣布，比照台積電與鴻海（永齡基金會）採專案方式處理。對此，中央流行疫情指揮中心今天透露，慈濟基金會執行長曾到訪，雙方洽談愉快，後續將緊密合作。

針對慈濟採購疫苗進度，指揮官陳時中在疫情記者會被問及表示，雙方才剛完會，不會一宣布馬上採購就有新進展；監測組組長周志浩說，慈濟基金會執行長曾來指揮中心洽談，雙方溝通得非常愉快，也對後續的合作有共識，希望一起促成BNT疫苗捐購，行政院表示，雙方可以更緊密接續合作，一切都非常順利。

周志浩說，慈濟基金會執行長曾來指揮中心洽談，雙方溝通得非常愉快。圖／取自指揮中心記者會直播畫面
周志浩說，慈濟基金會執行長曾來指揮中心洽談，雙方溝通得非常愉快。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

新冠疫苗 慈濟 BNT

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