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長者不懂3C 疫苗卻改線上預約 里長怒：新北市腦Ｘ嗎？

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
有里長認為這次新北市在開放疫苗預約上錯得離譜，請市府不要把責任推給中央。圖／新北新聞局提供
有里長認為這次新北市在開放疫苗預約上錯得離譜，請市府不要把責任推給中央。圖／新北新聞局提供

新北市昨日開放72歲以上、62歲以上原住民長者及第1到5類人員預約疫苗，但有里長抱怨，7長者很多人都不懂線上預約，造成里長忙翻，甚至比一開始開打疫苗還要亂，轟新北市府頭殼是不是撞到。

樹林區中山里長簡炎輝表示，先前剛開打疫苗，臨時才告訴里長2天內要造冊完成通知，雖然亂但有經驗後，過去幾波施打都順利，但這次比剛開打時還亂，昨天電話接到手軟，甚至有長者跑到服務處造成群聚可能，今天雖有改善但還是有類似狀況。

簡炎輝認為，線上預約是趨勢，不是不行做，但72歲以上長者有多少人會用線上系統？更何況台北之亂還歷歷在目，為何不等到65、60歲後再開放，結果讓里長變得更忙，大家亂成一團。

講到生氣處，簡炎輝忍不住罵市府是不是「腦Ｘ」，明明決策層面出問題，卻一味推給中央稱主因是疫苗不夠，但放眼全台，有哪些縣市是疫苗夠的。

簡炎輝強調，自己並無色彩，也認同市長侯友宜做得非常好，但就這次疫苗預約制度上，市府真的錯得離譜，不只是線上預約開放時間點太奇怪，包括通知太臨時、推卸疫苗數量不足責任在中央，以及中央、地方規定不同步，都增加里長在第一線執行難度。

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