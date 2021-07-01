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苗栗零確診 明起開放75歲接種莫德納、65歲以上打AZ
苗栗縣今天無新增確診個案，全縣迄今維持569例確診，縣府規畫7月2至4日為75歲以上長者等符合資格對象接種莫德納疫苗，另外2至7日也開放65歲以上長者施打AZ疫苗，縣府歡迎有接種意願者逕洽縣內相關診所、合約醫院預約後施打。
苗栗縣政府指出，中央流行疫情指揮中心今天通報苗栗縣無新增COVID-19本土確診病例，提醒民眾近日Delta變異株傳染力強、致死率高，導致疫情緊張，希望鄉親配合室內外全程戴口罩，盡量別外出，避免跨縣市移動，合作將變種病毒隔絕在苗栗縣外。
縣府表示，苗栗縣7月2至4日規畫在18鄉鎮市衛生所、社區接種站及13家合約醫院辦理莫德納疫苗接種，其中鄉鎮市衛生所規畫75歲以上長者預約接種莫德納疫苗，相關接種里別、時間已公告於各衛生所網站及FB，至於第1至5類及第6類孕婦欲施打莫德納疫苗，請逕洽縣內規畫的接種地點預約後施打。
另外，明天起至7月7日，苗栗縣也開放第8類65歲以上長者施打AZ疫苗，歡迎有接種意願的65歲以上長者，逕洽縣內21家診所及13家合約醫院預約後施打。
縣長徐耀昌呼籲，請符合資格鄉親務必依約定時間，前往指定地點施打新冠疫苗，提升接種率以達群體免疫效果。
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