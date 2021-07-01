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128家診所1天共分配74瓶疫苗！高市基層：熱臉貼冷屁股

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市128家診所1天共分配74瓶，讓熱血參與接種作業的診師醫師傻眼。圖／本報資料照。
高雄市128家診所1天共分配74瓶，讓熱血參與接種作業的診師醫師傻眼。圖／本報資料照。

高雄市128家基層診所及23家衛生所2日起加入接種站行列，但151家醫療單位1天共才分配74瓶莫德納疫苗，相當於兩家診所共打1瓶或2天才分配打1瓶，讓診所醫師超傻眼。有診所反映，100多家診所1天若能施打11瓶莫德納，約4個月就能完成所有高雄市民接種，但現在疫苗分配這麼少，當初熱血爭取加入接種站，有點像熱臉貼冷屁股。

高雄市6月底以3天時間由23家基層診所試辦高齡長輩疫苗施打，預計7月2日起由128家診所及23家地區衛生所投入接種，但至昨日發現，151家診所含衛生所1天共分配74瓶，且為防範殘劑濫用，嚴格限定只能打高齡長輩，否則寧可回繳衛生局作廢也不移作其他類別。

有診所向大高雄醫師公會反映「非常失望」，公會理事長王宏育表示，高市基層診所約2000間，先選128家投入接種站，事前診所花了很多籌備時間，由於接種作業對診所限制很多，分配的疫苗數量又少，士氣受挫。

根據高市衛生局對次這批合約院所的莫德納疫苗分配規畫，4高雄市這次獲分配5150瓶莫德納疫苗，控留長者社區接種站疫苗量4285瓶，剩餘的865瓶分配各合約院所，家醫學中心，1家1天分配2瓶，41家地區級以上醫院1天分配1瓶，128家診所共分配74瓶。

有診所醫師大嘆，以現行配發的疫苗數量，先前已預約好的名單，根本打不到，作業大亂。也有診所醫問，兩家診所共打一瓶，誰要打7個人，誰打8個人？

王宏育無奈地表示，接種疫苗是在和病毒賽跑，台灣目前有5百萬疫苗，至昨天才打200多萬劑，「如果」疫苗全扣在中央，高雄市政府拿到很少，所以發給診所很少，還要奢談什麼「快速」提高施打率 ?

高雄市醫師公會理事長賴聰宏則表示，後續疫苗會陸續分配下來，相信配發數量會一批批增多，初期診所分配少沒關係，打得安全比打得快重要。

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