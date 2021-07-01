行政院允專案處理 慈濟表感謝：採購疫苗跨出關鍵一步

慈濟基金會要採購500萬劑德國原廠BNT疫苗一事，行政院今天宣布，比照台積電與鴻海（永齡基金會）採專案方式處理。慈濟基金會中午發表聲明，感恩政府允諾，讓慈濟疫苗取得跨出關鍵一步。救人如救火，保護人民的健康是全民的共識，也是慈濟申購疫苗的初衷。

慈濟也表示，非常感恩政府與民間各界都能齊心協力、共同防疫，後續盼望鴻海（永齡基金會）、台積電以及慈濟的申購程序能夠順利進行，儘快提供全民施打疫苗，以有效消弭疫情，讓社會大眾早日恢復正常的生活秩序。

慈濟基金會上月23日由執行長顏博文、副執行長何日生等人親自送件到衛福部食藥署送件申請採購，不過行政院表示不會與台積電、鴻海併案處理。慈濟基金會上月26日發布聲明稿向中央喊話，懇請比照專案處理；蔡英文總統當天隨即與證嚴法師視訊，允諾政府一定會積極處理。

上月28日，慈濟基金會受中央流行疫情指揮中心邀請前往拜會，就此事密切討論。隔天陳時中表示，「慈濟基金會也很急，我們也了解，他們為善不落人後的心，我們很感謝。」但也強調，還是照原來的步驟，先讓前兩家公司進行，「先路走清楚，慈濟接著做會比較快。」

此言讓不少人質疑政府在「卡」慈濟，資深媒體人陳文茜昨在臉書發聲，「請掌權者放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧！」

不過，行政院今天中午宣布，會循永齡基金會與台積電的採購專案模式，成立慈濟採購捐贈疫苗專案，參考台積電、永齡的經驗與做法，緊密接續共同推動，早日讓慈濟購捐 500 萬劑 BNT 疫苗。 慈濟基金會執行長顏博文（左）上月23日到食藥署送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗。圖／慈濟基金會提供

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