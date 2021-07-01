快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

莫德納疫苗剛運達南投 醫護人員表示新舊包裝劑量不同

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣莫德納疫苗上午抵達衛生局，隨即由各醫療單位派員領回，準備7月3日開始施打。圖／南投縣衛生局提供
南投縣莫德納疫苗上午抵達衛生局，隨即由各醫療單位派員領回，準備7月3日開始施打。圖／南投縣衛生局提供

南投縣莫德納疫苗今天上午運抵衛生局點收，隨即由各鄉鎮衛生所派人領回，不少醫護人員指出，由於這批美國運來的莫德納疫苗容量較大，每瓶最多可打到15人，但中央目前只訂出每日最後一瓶，6劑開瓶後為殘劑，未來執行上勢必造成落差，只能先領回再等待中央疫情指揮中心的指示施打。

南投縣衛生局指出，第四批莫德納疫苗由中央配撥2萬3800劑，將分兩梯次配送，今天上午第一批抵達後，針對各衛生所提出殘劑的疑問，表示美國運來的莫德納疫苗的15人包裝容量，確實與先前提供第一線醫護人員施打的10人包裝莫德納疫苗不同，但在中央未明訂殘劑的使用辦法前，盡量以每瓶足額施打為主。

南投莫德納疫苗7月3日開打後，至7月11日前將開放74至85歲長者、原住民64至75歲者接種；而前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記，縣府將再列入下批次依序通知；接種地點為縣內8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站。

縣府指出，這批新冠肺炎接種通知單將由村里鄰長發送，請符合接種對象長者攜帶健保卡、身分證，務必依照通知單通知時段前往接種，以避免造成現場人潮聚集及影響現場人員接種作業進行。

莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現與原先10劑量的包裝不同。圖／南投縣衛生局提供
莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現與原先10劑量的包裝不同。圖／南投縣衛生局提供
莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現新疫苗是15人劑量的包裝。圖／南投縣衛生局提供
莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現新疫苗是15人劑量的包裝。圖／南投縣衛生局提供

新冠疫苗

延伸閱讀

莫德納疫苗下午開打 高雄診所陸續取消AZ疫苗預約

接觸確診白牌車司機移工被尋獲 南投快篩14人全陰性

挺屏東更挺警 南投埔里警友會買50箱芒果送基層

法鼓山防疫送愛 南投偏鄉學童65筆電、嘉義50防疫帳篷

相關新聞

政院：循台積電、永齡模式 成立慈濟捐購疫苗專案

行政院日前授權台積電、永齡基金會代表台灣採購德國原廠BNT疫苗，對於慈濟基金會也有意捐購，是否比照辦理？行政院發言人羅秉...

莫德納疫苗今起全台開打 指揮中心下午2時說明

美國贈送250萬劑莫德納疫苗，第一批110萬劑昨起開始配發，今陸續送到各縣市，多數縣市預計最快今天下午開始替一到八類符合...

竹科7月中就能接種？鴻海、台積買疫苗送政府 會改變施打順位？

一份指揮中心發給竹科的通知，要企業調查員工打疫苗意願並造冊；日前郭台銘、劉德音見總統，要採購疫苗捐給政府，科技廠會是優先施打對象嗎？

施打疫苗亂象叢生 老人重症疑似猝死率高？

五月台灣爆發社區感染，染疫民眾及死亡人數迄今還未平穩，而燃眉之急的解方疫苗還買不到，只能仰賴美日援助，但日本捐贈的AZ疫苗卻造成許多老人疑似猝死，台灣民眾面對疫情的恐慌還要多久?

同樣是半導體大國 美韓「疫苗同盟」 反觀台灣？

南韓總統文在寅在白宮與美國總統拜登進行美韓領導人高峰會談，主要著重在經濟議題，兩國將協商如何以南韓的半導體，換取美國的疫苗，以形成美韓疫苗同盟。

行政院允專案處理 慈濟表感謝：採購疫苗跨出關鍵一步

慈濟基金會要採購500萬劑德國原廠BNT疫苗一事，行政院今天宣布，比照台積電與鴻海（永齡基金會）採專案方式處理。慈濟基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。