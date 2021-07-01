莫德納疫苗剛運達南投 醫護人員表示新舊包裝劑量不同

南投縣莫德納疫苗今天上午運抵衛生局點收，隨即由各鄉鎮衛生所派人領回，不少醫護人員指出，由於這批美國運來的莫德納疫苗容量較大，每瓶最多可打到15人，但中央目前只訂出每日最後一瓶，6劑開瓶後為殘劑，未來執行上勢必造成落差，只能先領回再等待中央疫情指揮中心的指示施打。

南投縣衛生局指出，第四批莫德納疫苗由中央配撥2萬3800劑，將分兩梯次配送，今天上午第一批抵達後，針對各衛生所提出殘劑的疑問，表示美國運來的莫德納疫苗的15人包裝容量，確實與先前提供第一線醫護人員施打的10人包裝莫德納疫苗不同，但在中央未明訂殘劑的使用辦法前，盡量以每瓶足額施打為主。

南投莫德納疫苗7月3日開打後，至7月11日前將開放74至85歲長者、原住民64至75歲者接種；而前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記，縣府將再列入下批次依序通知；接種地點為縣內8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站。

縣府指出，這批新冠肺炎接種通知單將由村里鄰長發送，請符合接種對象長者攜帶健保卡、身分證，務必依照通知單通知時段前往接種，以避免造成現場人潮聚集及影響現場人員接種作業進行。 莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現與原先10劑量的包裝不同。圖／南投縣衛生局提供 莫德納疫苗上午抵達南投縣衛生局，醫護人員發現新疫苗是15人劑量的包裝。圖／南投縣衛生局提供

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