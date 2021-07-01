基隆4大市場1500攤商打疫苗 林右昌：12日解封全民期待
基隆市今天為4大傳市場成功、果菜、信義、仁愛市場攤商施打疫苗，預計施打1500多人，施打率約有8成以上，十分踴躍。林右昌說，目前疫情趨勢的確有在趨緩，非常期待7月12日順利解封，相信這是全民大家共同的期待。
上午信義市場陸續有民眾到1、2樓採買，攤商都大嘆生意不好，雖然復市但人潮不多，20多位攤商分批到3樓由衛生所人員施打疫情。市場自治管委會表示，今天上午攤商很踴躍，約有8成以上來打。
林右昌說，今天為4個市場施打疫苗，整個場所空間和秩序都規畫的很好，今天會盡快打完形成保護力，保護攤商自己也保護採買消費者。
林右昌並表示，這陣子三級警戒以來，全國大家齊心努力，目前疫情趨勢的確有在趨緩，基隆已經連續2天都加零，大家繼續努力，離12日還有幾天，這幾天大家都不要放鬆，非常期待7月12日順利解封，相信這是全民大家共同的期待。
議員陳宜今天到信義市場關心施打疫苗，她說，攤商都非常踴躍，不管是老闆或者是老闆娘都打了，就有一定的免疫力，請民眾來採買時放心，也請民眾符合資格的趕快去施打。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診55例、死亡5例
▪【今日疫情懶人卡】新北深坑出現不明感染 確診櫃姐曾到過全聯板新店
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言