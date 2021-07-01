基隆市今天為4大傳市場成功、果菜、信義、仁愛市場攤商施打疫苗，預計施打1500多人，施打率約有8成以上，十分踴躍。林右昌說，目前疫情趨勢的確有在趨緩，非常期待7月12日順利解封，相信這是全民大家共同的期待。

上午信義市場陸續有民眾到1、2樓採買，攤商都大嘆生意不好，雖然復市但人潮不多，20多位攤商分批到3樓由衛生所人員施打疫情。市場自治管委會表示，今天上午攤商很踴躍，約有8成以上來打。

林右昌說，今天為4個市場施打疫苗，整個場所空間和秩序都規畫的很好，今天會盡快打完形成保護力，保護攤商自己也保護採買消費者。

林右昌並表示，這陣子三級警戒以來，全國大家齊心努力，目前疫情趨勢的確有在趨緩，基隆已經連續2天都加零，大家繼續努力，離12日還有幾天，這幾天大家都不要放鬆，非常期待7月12日順利解封，相信這是全民大家共同的期待。

議員陳宜今天到信義市場關心施打疫苗，她說，攤商都非常踴躍，不管是老闆或者是老闆娘都打了，就有一定的免疫力，請民眾來採買時放心，也請民眾符合資格的趕快去施打。 基隆4大市場1500攤商打疫苗，林右昌表示，12日解封全民期待。記者游明煌／攝影 基隆4大市場1500攤商打疫苗，林右昌：12日解封全民期待。記者游明煌／攝影 基隆4大市場1500攤商打疫苗，林右昌：12日解封全民期待。記者游明煌／攝影 基隆4大市場1500攤商打疫苗，林右昌：12日解封全民期待。記者游明煌／攝影

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