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第7例！嘉市84歲洗腎翁心臟裝支架 打AZ疫苗14天後死亡

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市84歲洗腎病患老翁6月15日施打AZ疫苗，29日下午失去呼吸心跳，救護人員到場已死亡。圖為施打AZ疫苗的針，與本案無關。本報資料照
嘉義市84歲洗腎病患老翁6月15日施打AZ疫苗，29日下午失去呼吸心跳，救護人員到場已死亡。圖為施打AZ疫苗的針，與本案無關。本報資料照

嘉義市昨天再添1例打疫苗後死亡案例，84歲洗腎病患老翁，因罹患心臟病也裝有心臟支架，6月15日施打AZ疫苗，29日血液透析後返家，就感覺呼吸不順，之後便無呼吸失去意識，家屬立即對他CPR，並打119通報，但救護人員到場時已無生命跡象，確定死亡後未送醫。

嘉市衛生局表示，昨天下午接獲此案通報，將由檢方進行相驗、法醫進行PCR採檢，並由衛生局協助通報疫苗不良事件，是否因疫苗導致死亡待釐清。此為嘉義市通報第7起打疫苗後死亡個案。

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