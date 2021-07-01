長輩搶打莫德納疫苗早卡位 嘉義「縣民限定」不打非縣民

嘉義縣莫德納疫苗上午在6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打，疫苗施打雖不受戶籍地限制，但縣長翁章梁宣布，受ＡＺ疫苗施打不良事件影響，許多民眾棄ＡＺ鍾情莫德納，擔心擠打潮，為維護縣民權益，不開放非縣民接種。

一如縣府預期，一大早許多長輩就提早報到卡位，衛生局為避免擠打潮，預先按村里別排序，但長輩早到，水上鄉水上國小禮堂接種站，一開始秩序混亂，經工作人員疏導，很快恢復秩序，議員林緗亭到場關心。

多位長輩說，看到ＡＺ疫苗施打頻傳意外猝死「心驚驚」，家人鼓勵打莫德納疫苗，媒體報導ＤＥＬＴＡ來勢洶洶，打完疫苗「卡安心」，怕打不到疫苗，才提早報到。

嘉縣上午在水上、民雄、新港、大林、竹崎、布袋等6鄉鎮市大型接種站，開放72至74歲長輩施打，不開放非嘉縣籍以外民眾接種，翁章梁向非縣籍民眾說「對不起、縣民優先！」提醒接種帶健保卡、身分證、印章，帶身分證為查明是否縣民。

嘉義縣獲中央撥配3萬1360劑莫德納疫苗，共分3批到貨，第一批1萬2600今天施打，滾動式檢討，若疫苗數量足夠，將開放住嘉縣的外縣市民眾施打。 嘉義縣莫德納疫苗上午在水上鄉等6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打。記者魯永明／攝影 嘉義縣莫德納疫苗上午在水上鄉等6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打。記者魯永明／攝影 嘉義縣莫德納疫苗上午在水上鄉等6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打。記者魯永明／攝影 嘉義縣莫德納疫苗上午在水上鄉等6鄉鎮市大型接種站，同步為72至74歲長輩開打。記者魯永明／攝影

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