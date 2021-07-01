機師海外打疫苗指揮中心不認 竟要民航局判斷真實性

我國今起實施新版機組員返台檢疫措施，不過有逾30名已在國外施打疫苗的機組員，卻不被中央流行疫情指揮中心認可，視同未打疫苗，返台一樣要被關七天。此外，指揮中心還要求民航局，研議可證明的真實性，讓沒有醫師背景的官員相當無奈，機師也直言根本太離譜，儼然互推皮球，犧牲的還是機組員。

我國仍鬧疫苗荒，不少人選擇去國外打疫苗，連機師也一樣。根據統計，目前有30多名國籍航空的外籍機師，趁休假回家時在家鄉打疫苗，且以美國居多。不過指揮中心日前已表示，上述機師視同未打。以今天起實施的加嚴版本來看，未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將調整為「7+7」，也就是七天居家檢疫、七天加強版自主健康管理，不僅讓機師感嘆自己淪為疫苗孤兒，也增加航空公司調派困難。

根據本報取得函文，指揮中心和民航局表示，對於已在海外接種疫苗者，疫苗種類須符合WHO、歐盟、美國均授權使用疫苗貨台灣授權使用疫苗。在未能確保其他國家接種證明真實性前，先僅接受台灣接種證明，其他國家接種證明，要請民航局研議可證明其真實性後再議。

民航局表示，已先請航空公司彙整已在國外施打疫苗機組員資料與相關文件，後續會尋求疾管署與衛生單位提供協助，僅速研議相關措施。

對此，民航局官員坦言相當無奈，他說，因為比較沒有這方面（指醫療）專業，不是不願意做，但認定上有相當程度困難，現在就是要求航空公司依照指揮中心需求造冊，並請衛福部認定。據了解，目前已有在國外接種疫苗的機師加上空服員，超過30名，其中以機師居多。

「去美國打了輝瑞居然還不承認，太扯！」不具名機師怒批，現在根本互踢皮球，太離譜，換位思考，哪天我們出國，其他國家也把我們以無法辨識疫苗真偽擋下，看指揮中心怎麼辦？

他說，最好的方法就是做抗體檢測，證據會說話，血清如果有抗體，就應該比照國內已經施打兩劑的規定，長程航班返台僅要進行七天自主健康管理即可，短程則僅需自我健康監測，不過仍需要每14天做一次PCR採陰。

根據民航局統計，截至昨天，打完一劑機師約98.66%，空服約98.73%；打完兩劑機師約26.5%，空服員約14.8%。 新版機組員返台檢疫措施今天起上路，不過國籍航空中有一批外籍機師已在國外施打疫苗，卻不被承認。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

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