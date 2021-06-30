蘇貞昌「珍惜疫苗說」 東華大學教授：聽不下去

疫情嚴峻國人迫切渴望疫苗，今（30）日下午中央採購的莫德納疫苗到貨41萬劑，蔡英文總統也喊話疫苗入台已累計超過526萬劑，但日前行政院長蘇貞昌視察AZ疫苗檢驗封緘一席話卻惹到學者，令東華大學教授坦言「聽不下去」。

蘇貞昌於28日赴桃園的裕利公司大園物流中心，視察冷鏈倉儲及AZ疫苗檢驗封緘流程，並表示，「每一劑疫苗都非常珍貴，從運送、海關、封緘、配送等過程，都經過相當嚴謹的程序，才能施打在國人身上，希望國人珍惜這些疫苗的珍貴」，如今卻上演殘劑之亂與預約系統大塞爆。

東華大學教授施正鋒今日在政論節目「新聞大白話」 中表示，自己曾在陳水扁前總統執政時，為了原住民政策與蘇貞昌接觸過，對他印象還不錯，但是日前「珍惜疫苗一說」言下之意是要大家別浪費，讓施正鋒聽不下去，認為現在殘劑就像金粉一樣，批蘇貞昌是不是在做夢。

施正鋒也質疑中央不普篩，搞得台灣人出境，陸續在其他國家驗到新冠病毒；屏東枋山出現Dalta變種病毒不敢封村，連普篩也不肯「花那些錢是會死嗎？」

另外，施正鋒妻子台大農經教授吳珮瑛因沒有臉書帳號，透過丈夫臉書帳號貼出一張圖表，是由Our World in Data算至6月26日為止，約50個國家已注射COVID-19疫苗（但未必完成需有之注射）及已完成注射（需一劑已完成一劑、需兩劑已完成兩劑者）與各國人均所得關係。

吳珮瑛說明，「圖中在台灣右邊的國家，人均所得均比我們低，然至今已注射比率都比台灣高」，痛批「台灣以後不可以宣稱是已開發的高所得或是中高所得國家，很丟臉！」。

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