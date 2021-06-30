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疫苗覆蓋率低！ 醫籲「別再喊想打哪支」：我們必須有所覺悟

聯合新聞網 / 綜合報導
國內加快施打疫苗速度，防堵疫情持續擴散。示意圖／聯合報系資料照
國內加快施打疫苗速度，防堵疫情持續擴散。示意圖／聯合報系資料照

國內本土疫情有趨緩跡象，但印度變種病毒Delta入侵，加上疫苗劑數仍未完全充足，短期內難以完全解除疫情威脅。對此，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，台灣真正的問題就是「疫苗覆蓋率不足」，呼籲民眾別再「挑選疫苗」，否則別說是傳染力強的Delta，光是「還沒消滅完的Alpha（英國變種病毒）就可以把我們弄死」。

姜冠宇在臉書發文表示，台灣的問題並不是沒得選疫苗，而是覆蓋率非常不足，然而，許多人卻總喊著「進購想要的疫苗」。他說道，美國的疫苗廠牌多元，是因為美國想透過增加疫苗的選擇，來提升民眾施打的動力，但這並不是每個國家都能做到的方法，我們「必須有所覺悟」。

姜冠宇直言，民眾不該再繼續強求「選擇哪一支疫苗」，因為不論哪一牌的疫苗，只要沒打「保護力就是零」，因此，大家該做的是盡快把到手的疫苗打完，抱著「沒打到的就可能成為病房那些需要插管、很痛苦的病患」的心態，否則「光是還沒消滅完的Alpha就可以把我們弄死」，遑論更難防堵的Delta病毒。

日前傳出數起接種AZ疫苗後死亡案例，讓部分民眾對AZ疫苗產生排斥。示意圖／本報資料照
日前傳出數起接種AZ疫苗後死亡案例，讓部分民眾對AZ疫苗產生排斥。示意圖／本報資料照

至於有部分人排斥施打AZ疫苗，他也提出英國衛生部公布最新的數據，其中顯示「接種AZ一劑與兩劑」的人中，對Alpha的感染保護力分別為51％和66%、重症的保護力是76%和86%；而對Delta的感染防護力為32.9%和59%、重症的保護力則是71%及92%，顯示AZ即使面對Delta病毒，對重症和和死亡都仍有抵擋的效果。

姜冠宇強調，自己也是接種AZ疫苗，並呼籲民眾不該小看這支疫苗，因為「它不是下賤低等、副作用會害死老人的疫苗」，相對輝瑞、莫德納等25、35美元以上的疫苗而言，AZ以每支4美元問世，有著重大公衛意義，且目前遍及178個國家實施接種，是分布最多國家的疫苗，若未來台灣有機會發生混打，AZ的戰略價值可能還會更高。

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