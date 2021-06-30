北市疫苗預約系統擬增取消功能 反悔可重選

台北市政府自13日推出疫苗預約系統，副市長蔡炳坤今天表示，將著手研究新增「取消預約」的功能，若民眾預約後當下反悔，可以重新選擇。

蔡炳坤今天接受中央社記者電訪表示，他知道有長者在抱怨無法再度預約的問題，但因為目前預約系統的作法是在後台有個符合資格的名單，一旦預約過了，就會把這個人從名單上剔除掉、不能再預約，至於是否有完成疫苗接種，要從中央全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）才能看到，預約系統無法判斷。

他說，要解決預約系統無法判斷是否打過疫苗的問題，就要耗費很大的努力改寫程式，讓預約系統跟NIIS串接，且得先詢問中央是否能這樣做。

蔡炳坤指出，另一種方法則是比照現行非台北市籍長者的預約方式，讓民眾自己回答有沒有打過疫苗，等同無審核機制，恐怕會造成很多麻煩，例如過去就曾發生有非台北市籍民眾到了接種點時，健保卡插下去才發現年齡還沒到。

至於是否考慮新增當下取消預約的功能，蔡炳坤說，這個比較可行，若民眾預約後當下反悔，可以重新選擇，但為了避免影響到其他人預約的權益，需要訂定一個取消的時限，將著手研究。

蔡炳坤強調，在台北市的每一個人都是市府保護的對象，無論戶籍、國籍，都希望能接種疫苗，「因為你的安全就是我們的安全」，所以如果已經預約過但沒完成施打的長者，可以打電話到區公所登記，一定打得到疫苗。

因應中央宣布75歲以上長者15日起可接種新冠肺炎疫苗，台北市政府建置「COVID-19疫苗接種預約系統」，13日起開放85歲以上長者上網預約施打疫苗，當天即有里長反映無法取消或修改預約的問題。

台北市長柯文哲當時表示，他不期待系統第一次上線就拿到代表完美的「五顆星」，但系統會越改越好，下一次會改進。

17日，台北市進一步開放80歲以上長者上網預約，修正原本無論有無預約都發放紙本通知單的狀況，並將預約時段縮減為以半小時為單位，但仍無法取消預約，曾預約過但因故未到的長者也無法再度預約。

20日，台北市再度下修預約施打年齡至75歲，預約系統仍無法取消預約或重新預約，不過一度出現技術問題，導致衛生局須緊急關閉系統5到10分鐘。

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