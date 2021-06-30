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41萬劑莫德納疫苗抵台送驗 拼7月7日封緘放行

中央社 / 台北30日電
政府購買的莫德納疫苗，第三批41萬劑30日下午4時46分由長榮航空公司班機從荷蘭阿姆斯特丹載運降落桃園機場。 離合報系記者陳嘉寧／攝影
政府購買的莫德納疫苗，第三批41萬劑30日下午4時46分由長榮航空公司班機從荷蘭阿姆斯特丹載運降落桃園機場。 離合報系記者陳嘉寧／攝影

第3批台灣自購的莫德納疫苗今天抵台，食藥署指出，這批疫苗共41萬400劑，抵台後已完成冷鏈查核與抽樣，將帶回實驗室進行9項檢驗，最快7月7日可檢驗完畢核發封緘證明書。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗需求急迫，台灣與莫德納（Moderna）公司洽購505萬劑莫德納，其中39萬劑已於5月底6月中分2批運抵台灣，今天下午又有一批約41萬劑抵台，效期至2022年1月6日。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，疫苗抵台完成通關程序後，將直接送至指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業。

衛生福利部食品藥物管理署今晚發布新聞稿指出，這批自荷蘭空運抵台的疫苗共41萬400劑，已完成冷鏈查核與樣品抽取並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7天後驗畢並核發封緘證明書。

食藥署指出，今天也同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在攝氏-20度冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

食藥署表示，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快將於7月7日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共40萬9800劑封緘後，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

根據指揮中心說法，莫德納疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，存放於-20℃可保存6個月，於2℃至8℃使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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