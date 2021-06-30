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外電：台積電助攻 美方贈我莫德納從75萬變250萬

台灣自購41萬劑莫德納疫苗抵台 待檢驗封緘後使用

中央社 / 桃園機場30日電

台灣自行購買的41萬劑莫德納疫苗，今天下午由長榮航空載運回台，指揮中心表示，這批疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，存放於-20℃可保存6個月，於2℃至8℃使用期限為30天。

新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，國內疫苗需求急迫，台灣向莫德納（Moderna）公司洽購505萬劑疫苗，今天第三批41萬劑，在長榮航空公司運送下從荷蘭阿姆斯特丹運抵桃園國際機場。

負責載運疫苗的長榮航空BR078班機落地後，滑行停靠長榮空運倉儲前的502號貨機坪，工作人員表示，這次特別將疫苗分2個貨盤放置在機尾處，方便讓疫苗在抵達台灣時可以儘快卸下運送。

在辦妥通關作業後，地勤人員將疫苗由貨倉卸下，經拖車送往榮儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，隨後由警車護送運往指定冷儲物流中心存放，並進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象進行接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，指揮中心於2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑新冠肺炎疫苗供應合約，今天運抵的疫苗為台灣與供應商採購的一部分，首批15萬劑已於5月28日到貨，第二批24萬劑也在6月18日運抵台灣。

今天抵台的疫苗在完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

陳時中指出，這批疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，存放於-20℃可保存6個月，於2℃至8℃使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。

新冠疫苗

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