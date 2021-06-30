莫德納第三批抵台！ 一張圖看台灣現有疫苗狀況、採購進度表

國內近期單日確診個案數下降，本土疫情稍有趨緩，但疫苗覆蓋率仍未達到理想狀況，各界都盼望盡快得到足夠的疫苗，讓全民早日完成接種。而由政府採購的莫德納疫苗，第三批到貨的41萬劑稍早已順利抵台。

總採購近3000萬劑 目前到貨152萬+美日捐贈374萬

統計我國的疫苗採購狀況，政府透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購共476萬劑，而直接和藥廠購買的有AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，以及預計採購國產疫苗高端及聯亞兩家廠牌各500萬劑，總計數量為2981萬劑。

計算實際的疫苗到貨數量，截至30日為止，由COVAX分配的部分，購得兩批AZ疫苗，分別為19.92萬和41.04萬劑；直接向藥廠洽購部分，AZ疫苗到貨11.7萬劑，莫德納疫苗於5月底開始陸續到貨三批，各為15萬劑、24萬劑及今日抵台的41萬劑，採購到貨全數合計約152萬劑。

除了自行購買後到貨的152萬劑疫苗外，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗已於6月初緊急送達，美國贈送的250萬劑莫德納疫苗也於20日抵台。總計下來，我國自行採購加上各國捐贈，台灣目前已經得到的疫苗共計約527萬劑。

台灣採購新冠疫苗的到貨進度表。 製圖／聯合新聞網

截至6月30日，我國採購的2981萬劑及美、日捐贈合計的374萬劑中，台灣實際已得到的數量約為527萬劑。 製圖／聯合新聞網

全台接種逾200萬人 人口涵蓋率8.35％

至於疫苗接種狀況，截至30日的統計紀錄，全台累計接種逾200萬人次，包含施打AZ疫苗的約187萬人，和施打莫德納疫苗約13萬人，其中嚴重不良反應通報案數為651例，整體接種人口的涵蓋率則為8.35％。

截至30日的統計紀錄，全台累計接種逾200萬人次，整體接種人口的涵蓋率則為8.35％。 製圖／聯合新聞網

疫苗累積近527萬 蔡英文：未來兩個月擴大施打

目前台灣到手近527萬劑疫苗，但已採購卻尚未得到的疫苗，尚有2800多萬劑，未來可望到手的疫苗來源，還包含日本宣布提供的第二批AZ疫苗100萬劑、各民間團體洽購狀況，以及國產疫苗上市等管道。

針對疫苗到貨及施打狀況，蔡英文總統今也指出，明天起進入7月，國際的供貨逐漸趨於穩定，預計未來將持續取得更多疫苗，並稱行政院及指揮中心，已經在規畫於7、8月擴大並加速實施接種進程。

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