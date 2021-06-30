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新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

對疫苗過敏第2劑可混打 陳時中：將正式行文

中央社 / 台北30日電
陳時中。圖／取自指揮中心記者會直播畫面
陳時中。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

據疫情指揮中心規定，接種第1劑新冠肺炎疫苗過敏者，第2劑可打其他類疫苗，但過敏族提問時，醫護、衛生所都稱不知情。指揮官陳時中今天表示，最近會正式行文醫療院所。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種對象逐步擴大，除了發燒、痠痛等常見不良反應，也有部分民眾接種後出現臉部腫起來，或全身冒出密密麻麻紅疹等過敏反應。

根據知名期刊「刺胳針」（Lancet）4月刊出的最新研究，英國有多達62萬人在接種2劑輝瑞BNT或1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，出現紅、腫、熱、痛、癢、瘀青、壓痛、腋下淋巴腺腫等皮膚局部副作用的情形。

隨國內接種民眾增加，過敏個案也愈來愈多，中央流行疫情指揮中心早在5月底首度公布指引，開放對第一劑疫苗過敏者，第二劑可接種其他技術產製的疫苗，但據民眾反應，第一線醫護、衛生局都稱沒收到指揮中心公文，令過敏族無所適從。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心原本認為民眾2劑疫苗大多在同院所接種，應該可由醫師評估，但後來又遇到特權疫苗事件，令各界風聲鶴唳，以致於在沒有明文規定的狀況下，醫師也較為保守。

陳時中強調，最近會針對疫苗過敏者訂定統一的處理規定，並行文全台各院所讓規定更明確，民眾、醫護也能有所依循。

新冠疫苗 陳時中

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