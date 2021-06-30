新冠肺炎疫苗第3劑增保護 陳時中：展開購買談判

全球新冠肺炎疫情延續，疫苗接種進度較快的國家，正在考慮施打第3劑追加劑來延長免疫力。疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會首度透露，已展開第3劑購買談判。

英國牛津大學28日發表研究報告指出，由牛津和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）合作研發的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種2劑AZ疫苗後，若間隔6個月以上施打第3劑，也可引發抗體「顯著增加」，令接種者的免疫反應「大大提升」。

但國內新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率僅約8.35%，距離接種第3劑遙遙無期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，國內疫苗供貨量預計8月底會達1000萬劑，朝向10月底完成1劑接種率達60%目標，希望涵蓋率愈高愈好。

指揮中心拚新冠肺炎疫苗擴大接種，今天下午指揮中心記者會中有媒體提問，是否可能為讓更多人接種1劑，反而導致部分已接種者打不到第2劑疫苗，獲得完整保護力，陳時中重申，會朝大家都能打第2劑目標前進。

陳時中解釋，其實各國疫苗施打政策都傾向盡可能讓愈多人打第1劑疫苗愈好，讓防疫強度增加，所以接種計畫初期，僅打1劑疫苗者比例確實可能會高於完成2劑接種者，待接種計畫後期完成2劑者才會慢慢追上來，台灣也不例外，不會故意讓疫苗不夠用，但會朝打第1劑疫苗愈多，讓防疫強度增加方向安排。

提升國內接種率，新冠肺炎疫苗供應量充足與否是重點，民間動員拚協助購買疫苗，行政院日前授權台積電、鴻海代表政府採購輝瑞BNT疫苗。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨天表示，台積電總裁在與她談話時，請求美國協助取得新冠肺炎疫苗。

對此，陳時中回應，樂見台積電等民間團體積極詢問可行管道，但現階段新冠肺炎疫苗都掌握在國家的手上，企業爭取疫苗非常困難，至於慈濟方面，目前雙方還在協商，相信會有滿意成果。

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