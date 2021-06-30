快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫苗第3劑增保護 陳時中：展開購買談判

中央社 / 台北30日電
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

全球新冠肺炎疫情延續，疫苗接種進度較快的國家，正在考慮施打第3劑追加劑來延長免疫力。疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會首度透露，已展開第3劑購買談判。

英國牛津大學28日發表研究報告指出，由牛津和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）合作研發的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種2劑AZ疫苗後，若間隔6個月以上施打第3劑，也可引發抗體「顯著增加」，令接種者的免疫反應「大大提升」。

但國內新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率僅約8.35%，距離接種第3劑遙遙無期。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，國內疫苗供貨量預計8月底會達1000萬劑，朝向10月底完成1劑接種率達60%目標，希望涵蓋率愈高愈好。

指揮中心拚新冠肺炎疫苗擴大接種，今天下午指揮中心記者會中有媒體提問，是否可能為讓更多人接種1劑，反而導致部分已接種者打不到第2劑疫苗，獲得完整保護力，陳時中重申，會朝大家都能打第2劑目標前進。

陳時中解釋，其實各國疫苗施打政策都傾向盡可能讓愈多人打第1劑疫苗愈好，讓防疫強度增加，所以接種計畫初期，僅打1劑疫苗者比例確實可能會高於完成2劑接種者，待接種計畫後期完成2劑者才會慢慢追上來，台灣也不例外，不會故意讓疫苗不夠用，但會朝打第1劑疫苗愈多，讓防疫強度增加方向安排。

提升國內接種率，新冠肺炎疫苗供應量充足與否是重點，民間動員拚協助購買疫苗，行政院日前授權台積電、鴻海代表政府採購輝瑞BNT疫苗。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨天表示，台積電總裁在與她談話時，請求美國協助取得新冠肺炎疫苗。

對此，陳時中回應，樂見台積電等民間團體積極詢問可行管道，但現階段新冠肺炎疫苗都掌握在國家的手上，企業爭取疫苗非常困難，至於慈濟方面，目前雙方還在協商，相信會有滿意成果。

新冠疫苗 陳時中

延伸閱讀

影／鳳山防疫太強硬？陳時中怨兩難：鬆又被說破口

新冠肺炎疫苗混打試驗 陳時中：相關計畫核可中

中職／職棒何時復賽？陳時中：等群聚在控制範圍內

民團要求居家清潔、坐月子等納第7類 陳時中回應了

相關新聞

整理包／莫德納明起開打！縣巿施打規定一次看

美贈250萬劑莫德納疫苗陸續配送到各縣巿，7月1日起新冠肺炎疫苗擴大接種，先前各縣巿展開造冊及預約登記作業，因近日發生D...

莫德納台南明天開打 診所電話接不完不少人還搞錯年齡

莫德納疫苗將在明天開打，中央開放第8順位、也就是65歲以上可注射，台南市則開放75歲以上與65歲以上原住民可以注射，許多...

洗腎男子接種AZ半個月後死亡 死因調查中

嘉義縣衛生局今接獲太保市衛生所通報，1例疑似施打AZ疫苗不良事件，58歲洗腎男子施打AZ疫苗後死亡，死亡是否與疫苗相關仍...

對疫苗過敏第2劑可混打 陳時中：將正式行文

據疫情指揮中心規定，接種第1劑新冠肺炎疫苗過敏者，第2劑可打其他類疫苗，但過敏族提問時，醫護、衛生所都稱不知情。指揮官陳...

永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

新北市衛生局今日公告，新增2例接種AZ疫苗後死亡個案，其中永和區1名死者，生前並無慢性病，16日接種疫苗後在22日突然出...

台東獲補14000劑莫德納疫苗 7月5日開打

台東今天持續20天無確診個案，縣府下午3點開記者會宣布14000劑莫德納首波疫苗施打對象，7月2日至4日開放電話及網路預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。