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蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

台中接種疫苗踴躍 殘劑預約首日施打僅21人受惠

中央社 / 台中30日電

台中市新冠肺炎疫苗殘劑超搶手，昨天開放網路預約登記就大當機，由於今天開放75到76歲以上長輩施打疫苗很踴躍，造成疫苗不足，到中午為止，只有21人如願打到殘劑。

由於新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗目前只開放中央規定的優先類別人員施打，而疫苗殘劑則可供非優先類別民眾預約登記接種，在國內出現新冠肺炎Delta變種病毒群聚感染後，使得民眾接種疫苗意願大增，疫苗殘劑爭相搶打。

台中市政府昨天起架設疫苗殘劑施打資訊網站供民眾預約登記，點閱網站人次逾300萬，超過台中市的280多萬人口，結果引發網站大當機，民眾抱怨聲四起。

台中市各快打站今天開放75到76歲以上長輩施打AZ疫苗，上午9時開打，沒想到到場接種者很踴躍，多個快打站才開打不到1小時就沒疫苗，市府表示，原本估計應該不會有殘劑供預約民眾施打，結果共有6個快打站因有民眾臨時無法施打而出現殘劑，緊急通知預約民眾到場，到中午為止，共有21人如願打到殘劑。

市府指出，今天有殘劑施打的快打站分別是霧峰區霧峰農工站、中區光復國小站、石岡區石岡衛生所、大里區塗城國小站、大安區大安國中站、南區國光國小站等共有21劑殘劑，其中國光國小站有2人、塗城國小站有1人共3人因無法在30分鐘內趕抵現場而棄權，由排序在後面的人遞補。截至昨天有1萬9935人預約施打殘劑，今天只有21人順利接種，打到殘劑機率僅0.11%。

今天如願打到殘劑的民眾都覺得有如中樂透一樣開心，但因多處快打站出現疫苗不足問題，讓許多依通知單到場施打的長者無法打到疫苗，而引發抱怨。

新冠疫苗

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