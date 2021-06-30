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新冠肺炎疫苗混打試驗 陳時中：相關計畫核可中

中央社 / 台北30日電
陳時中。圖／取自指揮中心記者會直播畫面
陳時中。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

各國陸續展開新冠肺炎疫苗混打人體試驗，多數以AZ疫苗、BNT疫苗混打為主，台灣目前僅有AZ疫苗及莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天透露，相關混打試驗計畫正核可中。

國際陸續開放混打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，國內多名醫師不斷呼籲，指揮中心應盡快研議疫苗混打，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP ）以國際混打疫苗資料，缺乏接種AZ疫苗後，接種莫德納疫苗相關資料為由，20日否決AZ、莫德納疫苗混打提議。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天在談話節目中建議，台灣可以自己建立AZ疫苗混打莫德納疫苗的數據，今天下午指揮中心者會中，有媒體問陳時中對此看法，陳時中首度鬆口，透露AZ疫苗混打莫德納疫苗相關試驗計畫正核可中。

新冠疫苗 陳時中

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