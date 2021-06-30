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不考慮開放殘劑 黃偉哲：不如努力疫苗覆蓋率

中央社 / 台南30日電
台南市長黃偉哲說，實際施打到者可能僅兩位數，僅千分之一中籤率，與其預約搶破頭造成殘劑之亂，不如努力增加疫苗施打覆蓋率。圖為上午前往安南果菜市場篩檢站了解篩檢作業。圖／市政府提供
台南市長黃偉哲說，實際施打到者可能僅兩位數，僅千分之一中籤率，與其預約搶破頭造成殘劑之亂，不如努力增加疫苗施打覆蓋率。圖為上午前往安南果菜市場篩檢站了解篩檢作業。圖／市政府提供

台中開放殘劑網路預約，預約人數超過1萬9000人，台南市長黃偉哲說，實際施打到者可能僅兩位數，僅千分之一中籤率，與其預約搶破頭造成殘劑之亂，不如努力增加疫苗施打覆蓋率。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻。黃偉哲今天表示，開放殘劑網路預約，但中籤率如此之低，不只造成民眾期待落空、舟車勞頓，還可能讓民眾對內部運作的透明度產生質疑，因此，他還是希望盡量避免造成殘劑之亂。

黃偉哲指出，接下來的7、8月，都會有大量疫苗到達，所以其實施打名單是一直往下延伸。目前全台疫苗覆蓋率已近10%，很快會往上增加，屆時年輕朋友，以及50歲以上民眾也有機會施打，與其大家都去爭疫苗殘劑，不如趕緊增加疫苗覆蓋率，讓疫苗列車一直往前開，相信是更好做法。

因應民眾對疫苗施打殷切需求，台中市政府首創研訂殘劑預約登記作業機制，29日上午9時開放登記後即湧入大量連線以致超出系統負荷，顯示出民眾對疫苗急迫需求。經統計，截至昨天下午5時為止，殘劑預約資訊網的點擊人次已近300萬，同時間操作申請頁面「破萬人」。

新冠疫苗 黃偉哲

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