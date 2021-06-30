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陳時中處理捐贈BNT疫苗為難？蘇貞昌：謠言勿以訛傳訛

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
有關採購疫苗等引起外界討論，行政院長蘇貞昌今下午說，各種謠言都已一再駁斥，不要以訛傳訛。圖／行政院提供
有關採購疫苗等引起外界討論，行政院長蘇貞昌今下午說，各種謠言都已一再駁斥，不要以訛傳訛。圖／行政院提供

有媒體報導，在野黨指控雅各臣結合綠營內新蘇系勢力，出手阻撓東洋買BNT疫苗等，也有藍營議員批，指揮中心處理民間企業捐贈BNT疫苗，衛福部長陳時中夾在總統與院長之間。行政院長蘇貞昌今下午說，各種謠言都已一再駁斥，不要以訛傳訛。

蘇貞昌今天下午在新竹市長林智堅陪同下到新竹市立體育館訪視孕婦接種疫苗情形，視察前接受媒體提問，一度聽不清楚提問內容，反問「陳時中怎麼樣？」最後表示，買疫苗問題很專業，大家都很努力，政府爭取如何從多元管道買到更好的疫苗更好。

蘇並表示，有關疫苗的各種謠言等等，都已經經過正式，指揮中心也好，政府相關單位也好，都已經一再駁斥，不要以訛傳訛。

另，媒體也提問蘇貞昌昨天提及目前是隔離加自主健康管理14+7天兩次PCR。蘇貞昌表示，台灣怎麼用更好的隔離方法來防止病毒與如何篩檢，指揮中心都經過專家會議都有詳細完整報告，就由指揮中心和大家正式報告為主。

新冠疫苗

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