7月1日起擴大疫苗接種 各縣市措施一次看

7月1日起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗擴大接種，地方政府均已做好規劃，各縣市施打對象均以長者優先，但年齡限制略有不同，至於施打地點與疫苗數量等措施，中央社為你彙整如下。

台北市：市政府此次開放8萬7136劑莫德納疫苗，供72歲以上長者及55歲以上原住民到「COVID-19疫苗接種預約系統」預約施打，施打時間為7月2日到7月5日，接種地點包含34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所，共258個接種點。

台北市副市長蔡炳坤表示，如果這次沒預約到不用難過，預計7月8日會再獲配6萬多劑疫苗，所以7月7日會再開放預約，7月9日開始打。

新北市：不限戶籍72歲（原住民62歲）以上長者接種莫德納疫苗，6月30日到7月1日每天上午8時到晚上10時預約，7月2日到7月4日接種，每天上午8時到12時、下午1時到5時，接種的地點在28處中大型接種站、29區衛生所、33醫療院所。

新北市同時也開放第1到第5類公費對象在上述時間進行預約及接種。這種地點僅29區衛生所、33家的醫療院所。若想要接種AZ疫苗，開放接種對象可以預約186家合約診所來做接種。

桃園市：下一輪疫苗接種將以莫德納疫苗為主，預計7月2日展開，民眾可以持接種通知單、身分證與健保卡到既有29個社區接種站接種，也可透過線上預約平台方式，前往已簽約公告的64家合約醫院、診所及衛生所接種，

本次施打年齡層從78歲造冊至73歲（原住民族68歲至63歲），7月2日到4日每天規劃2個年齡層接種，2日是77歲到78歲、3日是75歲到76歲、4日為73歲到74歲長者施打，6日再開始打72歲長者，會一路打到65歲。

台中市：市政府表示，莫德納疫苗到貨後將依照中央公布的接種類別依序開放市民施打，提升社會保護力。

台南市：配發4萬4000劑莫德納疫苗，原則上接種對象是75歲以上長者（視各區調整為定）。孕婦及第1類至第5類對象需向全市13家專責醫院掛號預約。

高雄市：將從7月1日下午開始，依照施打順序施打，第一波將於7月2日起開放72歲至74歲長者、55歲以上原住民施打疫苗接種，請依照通知單、指定地點，攜帶身分證、健保卡前往施打。

高雄市也將於7月1日下午、2至4日下午4時至5時，開放已有通知書的75歲以上長者、65歲以上原住民長者補打疫苗，請民眾依照市府公告地點補打。7月1日下午將開設9個接種站，包括巨蛋、鳳山體育館及高雄展覽館等。2日至4日的接種站點會陸續公布。

基隆市：市政府將於7月3、4日，為75歲以上（原住民65歲以上）預計共1萬4088名長者，及7月5、6日為72歲至74歲（原住民62歲至64歲），預估9080名長者施打莫德納疫苗。市府表示，各施打站已建置完畢，現正發送通知單到家戶，若符合資格的民眾沒有收到通知單，可就近向區公所洽詢。

新竹市：7月1日將獲配8400劑莫德納疫苗，2日於9處疫苗施打站全面開打，為第1至6類公費疫苗接種對象施打，包括孕婦、已造冊之不在籍長輩，也開放第八類73、74歲共5126名長輩施打疫苗，市府已造冊完成，陸續發放通知書。

新竹縣：這波獲中央撥配1萬6800劑莫德納疫苗，因數量遠不足中央所指定類別的人數，為精準掌握、避免浪費，將分兩梯次給第1至3類、第5類、第6類孕婦和75歲以上長者、第8類72至74歲長者等對象施打。

新竹縣政府表示，第一梯次1萬500劑將在7月2日至7日施打，接種對象為第1到3類尚未接種疫苗的人員，第5類住宿型機構住民及洗腎腎友，第6類的孕婦及75歲以上長者。除了住宿型機構和洗腎腎友由醫療機構進駐機構施打外，其餘類別民眾皆須向各鄉鎮市衛生所和合約醫療院所電話或網路預約，預約時間從6月30日上午8時起，額滿為止。

縣府指出，第二梯次的6300劑疫苗將保留給72至74歲的長者施打，長者不需要預約，將由村里長、村里幹事和鄰長們發送通知單，再依通知單後時間地點前往接種。第一梯次已開打的孕婦，由於有保留3000劑，於第二梯次開始後，仍可持續預約施打。

苗栗縣：獲撥2萬2400劑，第1批1萬4000劑預計7月1日撥入、7月8日配送第2批8400劑。縣府表示，目前針對首批撥入疫苗規劃開放第1至6類、第8類（本次優先75歲以上長者及孕婦施打）及已接種莫德納第1劑之鄉親施打，7月2日起，於18鄉鎮市衛生所、社區接種站及各合約醫療院所開打，75歲以上長者，仍維持由村里長或村里幹事依分里別、分時段通知接種。

彰化縣：預計可獲得3萬3600劑的莫德納疫苗，由於縣內75歲以上長輩人數將近9萬人，這批疫苗主要是幫65歲以上長輩施打，75歲的長者接到通知單後，可從7月2日起，依通知單上指定的衛生所、社區治動中心等地點接種疫苗。

南投縣：獲得中央配撥2萬3800劑莫德納疫苗，南投縣衛生局會提供符合接種年齡層接種通知單電子檔，由各鄉鎮市戶政事務所造冊列印接種通知單，請74歲到85歲的長者7月3日起攜帶健保卡、身分證、接種通知單，依照通知單上接種日期及時間至指定地點接種。

雲林縣：將在7月1日獲配1萬8600劑，縣府已規劃29個注射點，讓符合資格的民眾可以就近施打。

由於雲林縣75歲以上的老人施打率偏低，雲林縣衛生局規劃開放70歲以上老人施打為主，各注射點可視當天施打情況彈性調整，逐漸下修施打年齡層。

嘉義市：第一批獲配7700劑美國捐贈的莫德納疫苗，考量疫苗數量有限、加上65歲以上市民約有4萬6000人，因此，採取分齡、分批接種，優先開放70歲以上市民線上預約，29日上午開放預約2、3個小時後，系統顯示已經額滿。中央若配發第二批莫德納疫苗，市府將立即安排施打計畫。

這波70歲以上市民疫苗接種地點，分別在東、西區各開設一處大型場館、同步開打；西區地點仍為港坪體育館，建議行動不便者優先選擇，東區在北興國中活動中心作為施打站。接種時間為7月2日至7月4日，現場限一人陪伴入場，須提早15分鐘報到。

嘉義縣：縣長翁章梁表示，中央這次分配給嘉義縣3萬1360劑莫德納疫苗，預定7月1分配1萬2600劑疫苗，7月7日7700劑，其餘1萬多劑時間未定，7月1日起莫德納和上一波未打完的AZ疫苗同步施打，但以莫德納為大宗。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，7月1日起至7月7日將在各鄉鎮市開設14場大型接種站，番路、六腳、大埔與阿里山鄉未設大型接種站，由衛生所人員巡迴村里施打。受疫苗數量限制，通知單發放72至74歲民眾，未來視疫苗剩餘數量下修接種年齡，也鼓勵75歲以上鄉親踴躍接種。滿65歲以上原住民7月1日就可施打疫苗。

屏東縣：7月2日及7月3日施打，施打年齡為71、72歲長者（原住民61、62歲），73歲以上長者，如果未施打疫苗，仍可施打，居住屏東符合資格，但戶籍不在屏東的長輩，也可施打，這波約有1萬6000人符合資格

宜蘭縣：宜蘭縣75歲以上長者已於6月28日完成阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗施打，接種率約3成。

配合宜蘭縣獲中央配發1萬8200劑莫德納疫苗，將安排7月2日至7月6日為82歲以上的長者（原住民65歲以上）施打，7月7日至10日為75歲至81歲的長者施打。施打地點除各鄉衛生所，宜蘭市與羅東鎮另有接種中心。

花蓮縣：以75歲以上、65 歲以上原住民及孕婦為主要接種對象，7月3日開打。

台東縣：尚未公布。

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