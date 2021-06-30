中市打AZ爆量民眾撲空向隅駡翻 民政局：估算錯誤道歉

台中市今開放75、76歲以上市民接種AZ疫苗，不但沒緩打，還出現爆打潮。部分快打站不到10點就提早「收攤」，台中市民政局長吳世瑋說，因上一波有緩打潮，每天約僅三成民眾來打疫苗，不料可能受Delta病毒入侵，接種踴躍「估錯了，十分抱歉」，但收到通知單的市民7月3日（周六）起都能到各站點打莫德納疫苗。

台中市還有8000劑AZ疫苗，今起開放75歲、76歲以上巿民2萬多人在全市41個快打站接種疫苗。

上午9點開打，不少快打站爆量，有的快打站提早打烊，不少里長等在校門口，像向隅的市民鞠躬道歉。

有不少站點均有老人到場後被告知沒有疫苗的情況，民眾撲空破口大罵，衛生局及民政局動員協同各站點視疫苗量相互調撥，不足之處還向醫療院所調出所剩的AZ疫苗供長輩接種，仍無法完全滿足，各站點只好逐一向撲空民眾致歉。

民政局長吳世瑋指出，之前因出現AZ疫苗緩打潮，接種率僅3到4成，這波開放對象75及76歲長輩約2萬人，以3成估算約6、7千人來打，與所剩的疫苗數差不多，沒料到今天民眾接種意願大增。

吳世瑋說「市府估算錯誤，很抱歉」，也因為爆量，市府昨開放殘劑預約有300萬人次上線丶近2萬人預約成功，但吳世瑋說，以今天的爆打情況來看殘劑應該所剩無幾。

不過南區國光國小站有6劑殘劑，通知完成預約者，有2人放棄，候補2人。

吳世瑋強調，長輩就算今天沒有疫苗可打，週六日新一波莫德納疫苗開打，一樣可以到通知的快打站打莫德納，權益不變。

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