台中疫苗不夠？萬人等殘劑、該接種七旬長者到場打不到

台中市6月中起首推「疫苗快打站」長者貼心服務頗受好評，今日卻驚傳各站點預備疫苗數，嚴重不足的問題。東區進德國小有民眾反映，明明才早上9點40分，就發生AZ疫苗全數用完的窘境，南區的國光國小，上午10點不到就直接現場宣告，無針可打。

台中市衛生局、民政局表示，下午統一說明。

台中市議員鄭功進說，多數75歲以上的長輩，明明依照通知單排定的分流時間，到了才發現撲了空，直言自己都一大把年紀了，還要被市府用錯誤的訊息玩弄，根本就是「莊孝維」。

鄭功進質疑，台中市政府在決定率六都之先推出快打站的長者疫苗服務時，就應做好嚴格總量控管，更何況明明已經不是第一天在執行快打站的業務，怎麼還會發生這種「有單不給打」的誇張安排？不少家屬都直言，台中市政府是不是對自己過度自信？呼籲市府落實每一項防疫工作的細節。

市議員鄭功進服務處特助鄭紹頡也說，明明市政府準備的疫苗數連「生吃就不夠」，現在還大張旗鼓，推出這種自以為是的殘劑地圖，每個疫苗快打站點，平均都要浪費近300、400人半小時以上的時間，排殘劑虛耗，明顯就是「看得到、吃不到」，希望台中市政府，能務實的優先將施打順序名冊內的疫苗，打好、打滿，才能市民真正的有感。

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