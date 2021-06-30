莫德納明天開打 翁章梁：嘉縣民限定不開放非縣民施打
嘉義縣莫德納疫苗明天開打，受疫苗量限制，為維護縣民權益，接種對象以72-74歲縣民為主，縣長翁章梁上午議會施政報告說，不開放非嘉縣籍以外民眾接種，向非縣籍民眾說「對不起，縣民優先！」
翁章梁提醒明天通知施打者，記得帶健保卡、身分證，帶身分證是為查明是否嘉縣民，第4波疫苗擴大接種站明天開打，嘉縣共獲中央撥配3萬1360劑莫德納疫苗，分三批到貨，第1批1萬2600劑明天施打，第2批7千700劑、第3批1萬1060劑由中央視接種情形撥配，受AZ疫苗施打不良事件影響，許多民眾棄AZ鍾情莫德納，擔心擠打潮，為維護縣民權益，開放72-74歲民眾優先，打破往例不開放非縣籍以外民眾接種，向大家說對不起。
翁章梁施政報告內容，含重大施政計畫及防疫紓困工作，他說，行政院籌設「嘉義科學園區」，將結合在地特色與5G、6G技術，導入精準醫療、精準健康、農業生醫及人工智慧等產業體系，打造具有前瞻和未來性的科學園區，預定10月選址定案，今年底報行政院核定。
另，結合中山科學研究院能量，推動「無人機研發測試驗證中心」及「無人機產業園區」，1月總統蔡英文到嘉縣訪視時表示，將透過中央資源挹注，以國家級技術實力，打造國際級無人機試驗場域，讓嘉義成為全國無人機發展最完整的產業聚落。
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