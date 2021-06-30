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確診孕婦急剖腹！今順利解隔出院 新生兒PCR均陰性

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
確診護理師（中）今分享確診到剖腹產、住院隔離等辛苦過程，忍不住哽咽。圖／取自台大醫院直播
確診護理師（中）今分享確診到剖腹產、住院隔離等辛苦過程，忍不住哽咽。圖／取自台大醫院直播

一名40歲的台北市立聯合醫院陽明院區急診護理師，同時也是懷孕30周的孕媽咪，日前因接觸確診病人而染疫，後續轉入台大醫院隔離治療，並進行剖腹產，母女均安。媽媽在重症加護病房插管治療時，除了透過視訊和先生看寶寶，也由產後病房護理師著全套裝備協助擠母乳哺餵，讓母乳中的新冠抗體提供給早產寶寶。近期媽媽2採檢符合解隔離標準，今可返家自主管理，新生兒PCR均陰性，目前留院觀察中。

台大醫院今上午舉辦COVID-19確診媽咪康復出院視訊線上記者會，邀請確診懷孕護理師及台大醫院副院長賴逸儒、婦產部主任陳思原、護理部主任胡文郁、內科部副主任王振泰、產科主任李建南、內科加護病房主任古世基、小兒感染科教授張鑾英、內科部醫師劉旺達、小兒部醫師周弘傑、基因醫學部醫師戴怡芸、護理部護理長李怡嬅、護理長張璧蘭等出席。

「確診後壓力很大，想說怎麼會是我」，好不容易懷孕第一胎，護理師說，肚裡孩子求來不易，一開始在醫院治療，但幾天後發燒、心跳加速，跟家人討論決定轉院到台大，由於她全家都被匡列、隔離，「我就自己帶東西，上救護車轉到台大，我要自己簽同意書，要認真呼吸，自己把自己跟小朋友照顧好，心裡壓力很大」。但很感謝台大醫院加護病房、產房等醫護團隊，讓她不是一個人面對，感謝新生兒科照顧不到31周就出生的孩子，也謝謝陽明院區的同事夥伴，「你們的愛我都收到了」。

台大醫院表示，個案第一胎懷孕周數30周，於6月初感肌肉痠痛、疲勞，採檢確診後入院隔離治療，6月11至13日反覆發燒，胎心跳偏快，病情加劇轉到台大治療。當時已用高濃度氧氣治療（HFNC），血氧不穩定，肺部X光有逐漸惡化現象，經醫療團隊評估、與個案討論後，6月16日傍晚動員產科、新生兒科、麻醉科、內科、感染科及重症醫療團隊，在充分防護裝備下於產房負壓隔離病室進行剖腹產，順利產下一女寶寶1750克。隨後寶寶轉入新生兒加護病房，個案則轉入重症加護病房繼續照護。

李建南表示，孕婦得重症，要看妊娠周數，若35周以上不需安胎可生產，這次考量媽媽懷孕30周，若直接進加護插管治療，無法得到最好治療，考量先行剖腹產；王振泰表示，新冠治療藥物包括瑞德西韋、IL 6抑制劑等，目前沒有使用在孕婦上的安全性報告，不清楚是否影響胎兒，考量媽媽、小孩預後，且當時媽媽病毒量不低，身體發炎反應嚴峻，因此很快剖腹產，後續給予藥物治療。

染疫孕婦是否可以餵母乳？張鑾英表示，媽媽符合解隔離標準可以餵，若尚未符合標準，可以擠出母奶來餵，母乳可以62.5度30分鐘的巴氏消毒，母乳PCR也都是陰性。護理長則補充，孕媽咪擠奶時，也要帶好口罩、注意手部衛生，擠奶前擦拭乳房，過程細節也要注意。

孕婦歸在第六類優先施打順序，上週起開放接種新冠疫苗，張鑾英呼籲懷孕婦女，在第二、三產期時可接種，因產婦得重症比例是同年齡3到5倍，此外胎兒也可能早產、死胎，建議提早接種，預防新冠也經由胎盤傳給胎兒，保護自己也免除新生兒受感染。

台大醫院基因醫學部醫師戴怡芸。圖／台大醫院提供
台大醫院基因醫學部醫師戴怡芸。圖／台大醫院提供
台大醫院內科部醫師劉旺達。圖／台大醫院提供
台大醫院內科部醫師劉旺達。圖／台大醫院提供
確診護理師日前於台大醫院剖腹產下女兒，目前在新生兒加護病房照顧中。圖／台大醫院提供
確診護理師日前於台大醫院剖腹產下女兒，目前在新生兒加護病房照顧中。圖／台大醫院提供
台大醫院產科主任李建南。圖／台大醫院提供
台大醫院產科主任李建南。圖／台大醫院提供
台大醫院內科部副主任王振泰。圖／台大醫院提供
台大醫院內科部副主任王振泰。圖／台大醫院提供
台大醫院小兒部醫師周弘傑。圖／台大醫院提供
台大醫院小兒部醫師周弘傑。圖／台大醫院提供
台大醫院護理部主任胡文郁。圖／台大醫院提供
台大醫院護理部主任胡文郁。圖／台大醫院提供
台大醫院副院長賴逸儒。圖／台大醫院提供
台大醫院副院長賴逸儒。圖／台大醫院提供
台大醫院婦產部主任陳思原。圖／台大醫院提供
台大醫院婦產部主任陳思原。圖／台大醫院提供
台大醫院內科加護病房主任古世基。圖／台大醫院提供
台大醫院內科加護病房主任古世基。圖／台大醫院提供
台大醫院小兒感染科教授張鑾英。圖／台大醫院提供
台大醫院小兒感染科教授張鑾英。圖／台大醫院提供

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