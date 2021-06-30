快訊

疫情趨緩？醫：Delta病毒入侵添變數

台北預約系統之亂翻版？新北人嘆：疫苗比五月天門票更難搶

大甲疫苗快打站施打太踴躍 造冊的也沒疫苗打更無殘劑

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市今天疫苗快打站，多處都很踴躍，要排隊。圖／民眾提供
台中市今天疫苗快打站，多處都很踴躍，要排隊。圖／民眾提供

超乎預期踴躍，台中市今天的疫苗快打站，多站都很踴躍，出現排隊人潮，列冊的人也打不到，工作人員急向對方說抱歉，昨天預約要打殘劑的人，只剩殘念。

大甲區長顏金源表示，今天到大甲各快打站的人很踴躍，早上10點多就打完，疫苗不足，還有造冊的人也打不到，更別說昨天預約想打殘劑的，工作人員不斷向造冊打不到的人說抱歉，周六和周日會繼續幫大家施打。

潭子站也是太踴躍，出現排隊人潮，列冊的人打不到，工作人員說，可能大家擔心沒疫苗，也聽說AZ疫苗對變種病毒也很有效，上次列冊沒打的人也都跑來。

新冠疫苗

延伸閱讀

Delta入侵無緩打潮反爆量 中市部分快打站打到疫苗不夠

遭質疑帶頭炒作聯亞股票 外交部：錯誤解讀、感到遺憾

台美經貿協商TIFA登場 晶片疫苗取代豬肉牛肉成談判焦點

澎湖警員昏迷不醒猝死 曾接種疫苗家屬認與死因應無關

相關新聞

速打疫苗有助解封 台大公衛估日打15萬劑、感染數<30人

新一批美國捐贈之莫德納疫苗將於6月30日晚間配送，7月1日上午會陸續送抵各縣市並擴大接種對象。台大公衛流病與預醫所教授陳...

41萬劑莫德納疫苗確定！蘇貞昌報喜訊：今下午5點抵台

外傳有莫德納疫苗將於6月底抵台，行政院長蘇貞昌今在臉書上證實，41萬劑莫德納，於凌晨3點多從阿姆斯特丹出發，預計今下午5...

北市預約莫德納不發通知單 里長嘆：打不到里長會被罵

台北市今天開放72歲以上長者、55歲以上原住民長輩預約施打莫德納疫苗，許多台北市里長表示，因這次開放的是莫德納疫苗，長輩...

台北之亂翻版？新北人嘆：預約疫苗比五月天門票更難搶

新北市今早開放72歲以上、62歲以上原住民長者與第1到5類人員預約施打疫苗，然而上午8時開放後不只預約網址大塞車，就連衛...

新北疫苗預約系統大塞車 區公所、醫療院所電話被打爆

新北市目前各區衛生所預約系統，傳出發生預約系統當機無法上網預約的情況，市政府已在緊急修復中。台大金山醫院上午有多人要預約...

竹市優先接種高周數孕婦 苗栗、竹南、竹東孕婦都來了

新竹市今天啟動高周數孕婦優先施打計畫，在市立體育館替35周以上孕婦接種，一早陸續有大腹便便的孕婦來報到，由於竹市未限制設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。