大甲疫苗快打站施打太踴躍 造冊的也沒疫苗打更無殘劑
超乎預期踴躍，台中市今天的疫苗快打站，多站都很踴躍，出現排隊人潮，列冊的人也打不到，工作人員急向對方說抱歉，昨天預約要打殘劑的人，只剩殘念。
大甲區長顏金源表示，今天到大甲各快打站的人很踴躍，早上10點多就打完，疫苗不足，還有造冊的人也打不到，更別說昨天預約想打殘劑的，工作人員不斷向造冊打不到的人說抱歉，周六和周日會繼續幫大家施打。
潭子站也是太踴躍，出現排隊人潮，列冊的人打不到，工作人員說，可能大家擔心沒疫苗，也聽說AZ疫苗對變種病毒也很有效，上次列冊沒打的人也都跑來。
疫情快報
▪【疫情專題】疫情續降！今增本土確診54例、死亡8例
▪【今日疫情懶人卡】板橋大遠百確診接觸者皆陰性 高雄鳳山一大樓採檢都過關
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言