大甲疫苗快打站施打太踴躍 造冊的也沒疫苗打更無殘劑

超乎預期踴躍，台中市今天的疫苗快打站，多站都很踴躍，出現排隊人潮，列冊的人也打不到，工作人員急向對方說抱歉，昨天預約要打殘劑的人，只剩殘念。

大甲區長顏金源表示，今天到大甲各快打站的人很踴躍，早上10點多就打完，疫苗不足，還有造冊的人也打不到，更別說昨天預約想打殘劑的，工作人員不斷向造冊打不到的人說抱歉，周六和周日會繼續幫大家施打。

潭子站也是太踴躍，出現排隊人潮，列冊的人打不到，工作人員說，可能大家擔心沒疫苗，也聽說AZ疫苗對變種病毒也很有效，上次列冊沒打的人也都跑來。

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