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莫德納疫苗明天開打 嘉縣建立優化模式加速施打

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供
莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供

明天嘉義縣將分配到1萬2600劑莫德納疫苗，7日再來7700劑，莫德納和AZ同步施打，明天開設14場大型接種站，通知單發放對象為72至74歲長者。目前除採用日本「宇美町」的接種方式，縣府民政處、衛生局 與灣橋榮民醫院檢討報到接種流程後，建立社區施打優化模式，e化3秒報到，施打速度快3倍。

Delta變異病毒株來勢洶洶，嘉縣獲中央配發莫德納疫苗，開放72歲以上明天起可到縣內14鄉鎮大型接種站，未設站的番路、六腳、大埔及阿里山鄉由衛生所巡迴施打，大型接種站以莫德納疫苗為主。

各縣市對長輩施打疫苗，大多參考引用日本「宇美町」接種方式，採「長輩不動，醫護移動」方式，加快施打，但因許多長者重聽、退化或不識字，陪同家屬年紀也大，或由外籍看護陪同，報到填寫資料花費許多時間，停留時間長，可能造成群聚及無法維持社交距離。

縣衛生局及台中榮灣橋分院等檢討後，建立社區施打SOP優化模式，日前在朴子國中運作效果良好，e化3秒完成報到，施打速度快3倍，民眾對縣府委請灣橋榮醫辦理社區疫苗接種肯定有加。

嘉義縣社區施打優化模式，善用民政處的戶籍人口資料庫，與衛生所進行接種者造冊資料庫事先存檔，在施打民眾報到時，立即印出必要的標籤，讓工作人員快速使用核對後，進行疫苗接種，流程順暢，減少長者接觸及群聚可能，安全快速。

莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供
莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供
莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供
莫德納疫苗明天開打， 嘉義縣建立社區施打優化模式加速施打。圖／嘉縣府提供

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