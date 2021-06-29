丁守中列振興醫院董事打疫苗 北市：已行文中央定義

台北市振興醫院涉嫌違規替前副總統連戰夫婦等10人施打疫苗挨罰後，又傳出5月間曾替前立委丁守中施打，並以醫院董事名義列為第一類優先施打名單。北市衛生局表示，丁守中是振興醫院所提報的董事人員，至於，董事是否屬於行政人員，已行文請中央解釋。

前立委丁守中在臉書表示，5月26日振興醫院通知他屬於第一類優先施打對象，且院內尚有剩下AZ疫苗，要他盡速完成注射。不過，根據疾管署公布的疫苗接種順序，第一類施打人員為「維持醫療量能」的醫事人員，北市府因此介入調查。

黃珊珊28日於防疫記者會中表示，經過調查丁守中等人在2月份就造冊，理由是丁守中為「醫院董事」，所以屬於醫院非醫事人員，且有上傳到全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）；為慎重起見，北市府還是會請示中央。

北市衛生局副局長陳正誠表示，醫院裡面的工作人員一直是屬於第一類的可施打對象，包括醫事人和或行政人員，兩者均為公費施打對象優先名單，丁守中是振興醫院所提報的人員。至於，列為董事是否屬於行政人員，已行文請中央解釋。

此外，關於振興醫院獲發的疫苗數量，陳正誠表示，5月時衛生局配發疫苗給北市37家醫院，並沒有獨厚哪一家，也沒有獨厚振興醫院，並再次強調，37家醫院衛生局均有配發。

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