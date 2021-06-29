診所藥局涉造冊不實 高市府：疾苗秩序很重要！

高雄爆出有診所藥局因疫苗造冊不實遭到移送，浮報行政人員接種疫苗。高雄市衛生局表示，目前清查名冊發現有一家藥局在造冊與接種人數上有些疑義，細節部分請警察局進行調查中。市長陳其邁強調，輪到你打就趕快去打，但不能有虛偽不實、也不要用特權插隊。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，「疫苗秩序」是市府一直強調的重點，如果沒有疫苗秩序，會造成防疫體制一定程度的混亂。目前為止初步清查的名冊，發現有一家藥局在造冊與接種人數上有一些疑義，細節部分請警察局進行調查當中。要特別呼籲，在醫護人員接種部分，是全民讓醫護人員優先接種，所以要珍惜民眾給醫護人員的信賴。

陳其邁表示，這個邏輯其實很簡單，因為致死率和重症率是隨著年齡愈來愈高，所以高雄市從一開始就是訂定年齡從高到低打下來，不管是在重症或者是保護醫療量能的思考，另外也是在於疾病的傳染，在過程中所帶來健康危害的思考方向，從這兩大方向來擬定我們疫苗施打的策略。輪到你打就趕快去打，不要有虛偽不實、也不要用特權插隊。台體諒長輩在面對疾病衝擊中風險比較高的情況下，大家互相團結，互相能夠分享彼此的溫暖，讓長輩優先施打。

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