國產疫苗拚7月上市「無望」 2指標看出蔡政府疫苗政策轉彎

近日，力拚上市的高端疫苗被食藥署通知「缺少技術性資料」，台灣民意基金會董事長游盈隆就分析，這使得蔡英文總統喊話要在7月如期補足疫苗不足的希望「確定落空」。另外，他也指出，蔡英文2動作似乎顯示蔡政府的疫苗政策已經「轉彎」。

游盈隆今透過臉書發文表示，衛福部食藥署吳秀梅昨（28）日說高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到7月底才能審查「緊急授權使用」，換言之，「蔡英文總統在5月時曾兩度喊話，『希望7月底可以開始供應第一波國產疫苗』，這個希望已確定落空」。

他坦言，這無疑是蔡政府疫苗政策的重要轉折點。另兩個指標性動作，一個是6/18與鴻海及台積電會談，結論是，同意政府全力協助兩大企業各爭取500萬劑BNT原廠疫苗。另一項則是當6/26慈濟發公開聲明，呼籲政府比照鴻海、台積電給予一樣的授權，結果蔡總統火速安排視訊，和證嚴上人通話，並答應慈濟要求。

他認為，一連串的轉變從618到628，似乎都顯示蔡政府疫苗政策轉向，「蔡總統的初始意志動搖、態度改變」。游盈隆文章最後以提問作結，「但一切轉變的根本原因是什麼？只是緩兵之計，一個漂亮的假動作，暫時性的消解強大民意壓力？還是已經迷途知返，回歸科學，正檢視並調整已走偏的既定疫苗政策？」

商品推薦