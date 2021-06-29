疫苗接種順位挨批黑箱 VICP召集人：我覺得很透明

根據昨天最新統計，台灣新冠肺炎致死率高達4.7%，75歲以上重症五成、死亡率二成六，65到74歲亦高達四成重症、一成死亡。然而我國疫苗接種順序主要依據為接觸風險，非重症死亡風險。

數百萬計的65至74歲長者、難以自我保護的失智、罕病或重大傷病等脆弱族群，順位均列於許多官員及產業之後，但決策會議並非AICP大會，不公開會議紀錄，缺乏透明機制可檢視討論過程，引發外界批評。

今在台大新興科技媒體中心線上記者會被問到此事，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)召集人邱南昌表示，他認為會議公開透明，接種順序與致死率無關。前副總統、中研院院士陳建仁也表示贊同，與國外疫情初期比，台灣致死率未較高，並強調台灣也有考量熱區優先接種疫苗。

邱南昌表示，傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)是獨立機構，「不一定會聽cdc(疾管署)的話」，中間有「新冠肺炎小組」開會討論接種順序，成員不只是政府官員，他自己就算是民間人士。會議不是一言堂，都以各種想法，最後採取共識決，有時也會表決，每次都要估算各類對象有多少人、有多少疫苗，再決定開放到哪裡，「我自己覺得很透明公開，或許是會議紀錄公佈的太慢。」

「台灣致死率真的有比較高嗎？我一點都不特別覺得，台灣是好命一年多了，現在才發生疫情，才會以為致死率高，」邱南昌表示，其他國家爆發流行時致死率都會偏高，台灣的趨勢並沒有特別高。邱南昌也不認為重症高風險對象的接種順序和致死率有關，7月1日起65歲以上都可以接種，「更別說現在有很多叫你來打還不打，我不認為有影響死亡。」

陳建仁也贊同邱南昌的說法。陳建仁表示，致死率高低有三個重要因素，首先是病例組成，台灣疫情初期感染者主要來自於茶藝館及其同住家人配偶等較高齡族群，目前致死率百分之四點多，相較於歐洲國家疫情初期致死率高達百分之十幾，台灣致死率沒有較高。他也補充道，除了感染風險、重症風險，熱區感染率較高，也有納入優先施打考量。

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