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美贈莫德納疫苗驗畢 與歐規格7不同、品質無差異

中央社 / 台北28日電
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，已完成檢驗，封緘後即可放行。 圖／聯合報系資料照片
美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，已完成檢驗，封緘後即可放行。 圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署今天表示，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，已完成檢驗，封緘後即可放行。

食藥署指出，另因歐洲與美國生產的莫德納疫苗的規格在容量、外包裝、標示有7大不同之處，但疫苗本身品質並無差異，已整理對照表供外界參考。

美國政府捐贈台灣3批號、共250萬120劑莫德納（Moderna）疫苗，20日空運抵台，食藥署每批號各抽樣560劑，經審查文件資料與檢驗皆合格後，於今天上午核發封緘證明書。

食藥署研究檢驗組組長王德原告訴中央社記者，今天下午開始赴倉儲進行封緘作業，因疫苗數量較多，預計明天傍晚可完成90多萬劑封緘。

王德原提到，因本次美國捐贈的莫德納疫苗，與目前國內接種、由歐洲廠生產進口的莫德納疫苗，在疫苗容量、外包裝、標示等有7大不同之處，就像類似同樣產品有歐規與美規的差別，但疫苗本身品質並無差異。

對此食藥署特地整理對照表，最大不同就在於每瓶疫苗填充劑量，歐洲進口的為10劑，美國捐贈的則為14劑、最多15劑。

其餘差異還包含外盒正面與側面底色不同、外盒背面不同、儲存溫度差異、批號標示不同、有效日期美國以QR code顯示，瓶身外觀也有差異，食藥署提供對照表，供接種單位與民眾參考。

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