Delta變異株發燒症狀最多 打疫苗可防9成住院重症

屏東發生新冠肺炎Delta變異株群聚疫情，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，Delta變異株症狀發燒占最多，但傳播力強，打疫苗防住院重症保護力達9成以上。

最早在印度發現的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變異株已成為世界主要流行病毒株，並在英國引發大流行。日前BBC等英國媒體報導，研究顯示Delta變異株主要症狀為頭痛、喉嚨透、流鼻水、發燒、咳嗽等；過去常見的嗅味覺異常，已不在常見症狀之列。

張上淳今天在疫情記者會上表示，英國報導引述的研究，是由英國民眾自行在App通報的症狀，完整性不太清楚。

張上淳引述新加坡學者針對確診個案分析，無論是最早在英國發現的Alpha變異株或Delta變異株，臨床症狀仍以發燒占72%最多，其次為咳嗽46%，後續為喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，嚴重還是會呼吸困難，但有部分感染Delta變異株仍無症狀。

張上淳說，整體看來Delta變異株與Alpha變異株或最早的武漢病毒株，臨床表現上並沒有太大不同。但Delta變異株的傳播力確實比Alpha變異株高4到6成，英國經驗來看，Alpha變異株家戶傳播率8.6%，Delta變異株則是12%。

至於接種疫苗對輕症的保護力，Alpha變異株接種1劑有49到51%，打2劑則有66到93%；針對Delta變異株，雖接種1劑保護力僅33%，但2劑可上升至60到88%。

至於對住院與重症的保護力，英國資料顯示，無論接種1劑或2劑，對於Alpha或Delta變異株都有很好的保護力，可達9成以上。

張上淳呼籲，民眾只要有機會打疫苗就該快打，以英國為例，接種最多的是AZ疫苗，對Delta變異株也有好的保護效力。

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