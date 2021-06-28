Delta病毒壓境 國民黨：速購新疫苗

「以普篩防堵Delta變種、加速搶購獲得WHO與各國認證使用的新冠肺炎疫苗、超前部署二代疫苗代工與採購、取消夏季電價與全民普發紓困金一萬元！」國民黨立院黨團提五點訴求，呼籲政府記取疫情教訓，並透過公務預算及基金預算支應預算不足的部分。

應加速搶購二代疫苗

國民黨立委鄭麗文強調，Delta 病毒的傳播力極強，但台灣現在連疫苗都不夠用，在沒有武器的情況下，阻絕病毒於境外是目前的當務之急，卻只針對七國入境旅客進行入境普篩，其餘國家入境旅客則需要等到檢疫 14 天後，要是因此在過程中產生傳播風險，「台灣要怎麼辦？」

此外，近期WHO多次公開表示要開始檢討一代疫苗，考慮必須淘汰的可能，且國際大廠如輝瑞、莫德納等都已開始研發二代疫苗。鄭麗文對此強調，二代疫苗的防護力是根據變種病毒研發，但目前國產疫苗尚未朝此方向發展，因此當務之急應是積極爭取疫苗大廠代工，並積極採購受國際認證的疫苗。

鄭麗文進一步強調，在本波疫情中，台灣像是龜兔賽跑中的兔子，因為五月前的疫情成就而沾沾自喜，連Novavax疫苗都沒有先行佈局，希望中央疫情指揮中心能夠記取本次教訓、趕緊佈局二代疫苗，不要落到全盤皆輸的窘境。

紓困孤兒盼關切

至於國內的紓困相關措施，國民黨點名九大紓困產業孤兒，包括移民服務業、保險經紀人、就業服務業、室內設計業、中藥業、租賃住宅服務業、保險代理人、不動產仲介經紀、特定寵物業等。

對此，國民黨立委陳玉珍強調，目前還有更多被紓困忽略的產業沒能領到補助，很多小店家因為三級警戒延長而關門，因此只有普發現金1萬元才是真正能幫助到需要幫助的民眾、度過難關，且夏季電價取消不應只到六月，而是要延續到疫情結束為止，才能減輕民眾負擔、安心宅在家。

另一方面，關於普發及其他從寬認定措施可能導致紓困經費短缺的問題，國民黨立委曾銘宗表示，蔡政府應全面檢討紓困措施，從速、從寬、從簡辦理紓困，且經費來源除了特別預算外，也可挪用公務預算及基金預算支應。

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