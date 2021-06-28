快訊

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

鐵路刺警案17年定讞 法官評：還有無法逃避的問題

Delta病毒壓境 國民黨：速購新疫苗

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

「以普篩防堵Delta變種、加速搶購獲得WHO與各國認證使用的新冠肺炎疫苗、超前部署二代疫苗代工與採購、取消夏季電價與全民普發紓困金一萬元！」國民黨立院黨團提五點訴求，呼籲政府記取疫情教訓，並透過公務預算及基金預算支應預算不足的部分。

應加速搶購二代疫苗

國民黨立委鄭麗文強調，Delta 病毒的傳播力極強，但台灣現在連疫苗都不夠用，在沒有武器的情況下，阻絕病毒於境外是目前的當務之急，卻只針對七國入境旅客進行入境普篩，其餘國家入境旅客則需要等到檢疫 14 天後，要是因此在過程中產生傳播風險，「台灣要怎麼辦？」

此外，近期WHO多次公開表示要開始檢討一代疫苗，考慮必須淘汰的可能，且國際大廠如輝瑞、莫德納等都已開始研發二代疫苗。鄭麗文對此強調，二代疫苗的防護力是根據變種病毒研發，但目前國產疫苗尚未朝此方向發展，因此當務之急應是積極爭取疫苗大廠代工，並積極採購受國際認證的疫苗。

鄭麗文進一步強調，在本波疫情中，台灣像是龜兔賽跑中的兔子，因為五月前的疫情成就而沾沾自喜，連Novavax疫苗都沒有先行佈局，希望中央疫情指揮中心能夠記取本次教訓、趕緊佈局二代疫苗，不要落到全盤皆輸的窘境。

紓困孤兒盼關切

至於國內的紓困相關措施，國民黨點名九大紓困產業孤兒，包括移民服務業、保險經紀人、就業服務業、室內設計業、中藥業、租賃住宅服務業、保險代理人、不動產仲介經紀、特定寵物業等。

對此，國民黨立委陳玉珍強調，目前還有更多被紓困忽略的產業沒能領到補助，很多小店家因為三級警戒延長而關門，因此只有普發現金1萬元才是真正能幫助到需要幫助的民眾、度過難關，且夏季電價取消不應只到六月，而是要延續到疫情結束為止，才能減輕民眾負擔、安心宅在家。

另一方面，關於普發及其他從寬認定措施可能導致紓困經費短缺的問題，國民黨立委曾銘宗表示，蔡政府應全面檢討紓困措施，從速、從寬、從簡辦理紓困，且經費來源除了特別預算外，也可挪用公務預算及基金預算支應。

【更多精采內容，詳見

新冠疫苗

延伸閱讀

影／「台灣人手無寸鐵」 藍委怒吼：趕快買疫苗！

疫苗不足避免浪費 鄭麗文：建議規劃殘劑預約APP

影／批蔡英文不如賈永婕 藍：蘇巧慧為何不幫新北要疫苗？

與泰國防疫表現相比3少2多 鄭麗文：台灣是第四世界？

相關新聞

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

我國向阿斯特捷利康（AZ）直購1000萬劑AZ疫苗，但受到供貨不穩定影響，只來了11.7萬劑。但阿斯特捷利康製藥宣布，可...

台積電、永齡捐疫苗有新進度？ 陳時中這麼說

關於台積電（2330）、鴻海（2317）／永齡基金會捐贈政府BNT疫苗專案之進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2...

2020年就洽Novavax總公司 陳時中曝COVAX幾乎停擺

美國生技公司諾瓦瓦克斯的新冠肺炎候選疫苗備受關注，指揮中心指揮官陳時中今天透露，去年已向總公司洽購，但對方回應要透過CO...

國產疫苗何時打？柯文哲：這麼多人看 猜民進黨不敢硬幹

疫情持續嚴峻，國產疫苗上路是否還遙遙無期？是否三級警戒繼續延長？台北市長柯文哲今天表示，國產疫苗若沒有人在看，也許胡弄很...

振興醫院替丁守中同批接種名單百人 北市：2月已造冊

前立委丁守中自爆，他5月底於振興醫院施打疫苗，今天再度傳出，北市府追查發現，振興醫院當時同批施打名單竟高達百人，台北市副...

疫苗接種 立院發文調查職員與助理意願

立法院今天發文給各單位及黨團、立委辦公室，詢問職員與助理施打疫苗意願。人事處說明，這次調查排除接種優先順序第1到10類人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。