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2020年就洽Novavax總公司 陳時中曝COVAX幾乎停擺
美國生技公司諾瓦瓦克斯的新冠肺炎候選疫苗備受關注，指揮中心指揮官陳時中今天透露，去年已向總公司洽購，但對方回應要透過COVAX平台，但如今COVAX幾乎停擺。
諾瓦瓦克斯（Novavax）先前公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）候選疫苗的三期臨床試驗期中數據，對中症和重症防護力100%，整體效力為90.4%，預計今年第3季申請美國緊急使用授權（EUA）。
中時新聞網報導，經詢問諾瓦瓦克斯，稱台灣政府目前並未與其洽談。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，去年就與進入二期臨床試驗、有潛力的候選疫苗洽談，建立溝通管道，當中也包含諾瓦瓦克斯。
陳時中說，去年底與諾瓦瓦克斯總公司談，當時對方回覆已參與COVAX平台，產量以供應COVAX為主，並建議透過COVAX平台可較早取得，若雙邊供應會拖到比較晚。
如今諾瓦瓦克斯候選疫苗接近成功，陳時中說，指揮中心現在也透過其他管道與對方談判跟溝通，但他提到，目前整個COVAX平台幾乎停擺，台灣雖提出200多萬劑的需要，但比較沒有把握。
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