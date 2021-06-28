Delta變異株侵台！現有疫苗打得過它嗎？

「Delta變異株已成為全球新冠疫情的主要病毒株！」世衛首席科學家強調。Delta變異株來勢洶洶，台灣已累計7名Delta變異株的確診病例，且讓疫苗接種率超過六成的英國、以色列等國疫情急速升溫。《遠見》一文整理目前學界和世衛對Delta變異株的了解，以及現有疫苗對它有多少防護力？

25日，中央流行疫情指揮中心召開記者會，指揮官陳時中表示：「日前自秘魯返台確診祖孫，確認感染Delta變異株。」未來27日開始，將全面提升入境人員檢疫措施。

Delta變異株最早在印度被發現，全球已有超過85多國發現相關感染案例。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）週二的數據顯示，截至本月19日，美國Delta變異株的比例達到20.6%。不僅高於兩週前的9.9%，更估計下個月可能會達到50%。

「Delta變異株有可能更為致命。且在人群之間的傳播更有效率，會挑出最脆弱的個體，導致其併發重症、住院，甚至死亡的可能。」世衛（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）示警。

各國公衛專家也紛紛警告Delta變異株的嚴重性。身為白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）強調：「Delta病毒株會是美國根除新冠疫情的最大威脅。」

而歐洲疾病預防和控制中心主任阿蒙（Andrea Ammon）則預估，到8月底，Delta變異株將佔歐盟所有新冠肺炎病例的90%。

需特別注意的是，Delta變異株所引發的症狀，和過去新冠肺炎常見症狀，非常不同。不再是發燒、嗅味覺喪失等症狀，而是變成頭痛、喉嚨痛和流鼻涕等像是重感冒的症狀。

「由於Delta變異株所引發症狀並不典型。一旦它入侵台灣，所有的篩檢政策都得重新檢討！」台大公衛學院教授陳秀熙強調。目前台灣需要積極將Delta變異株阻絕在境外。

Delta變異株好毒！英國推遲解封、以色列疫情升溫

英國疫苗接種率已超過六成，原先預計在21日全面解封。但考量Delta變異株的高傳染性，暫時推遲解封時間。且從5月初開始，英國新冠肺炎病例數的七天移動平均值達2000人。

根據英格蘭公共衛生署（Public Health England）的最新數據顯示，現在英國每天的病例數近萬人。而在所有新冠病毒感染者中，約有9成人感染的是Delta變異株。整體疫情短時間恐怕難以趨緩。

目前英國希望在7月19日解封前，加速年輕族群施打疫苗。根據數據顯示，40多歲以下的人，佔Delta變異株病例數的75%。而60 多歲的人中，已有90% 的人接種疫苗，僅佔病例數的4%。從數據仍可見疫苗正發揮強大的作用。

焦點轉到，疫苗接種率位居全球第二的以色列。由於疫情趨緩，且疫苗接種率已超過六成，上月宣布放寬國內防疫限制。然而，22日卻通報新增125起確診病例，這是以色列自4月以來單日最多。

「感染案例增加，可能是從海外返國民眾帶回Delta變種病毒導致。」以色列新任總理班奈特（Naftali Bennett）強調。並表示，不排除疫情重新在以色列升溫的可能性。

目前疫苗對Delta變異株的防護力，有多少？

「已接種兩劑疫苗者血液中的抗體中和高感染性Delta和 Kappa變異病毒（兩種變異病毒皆為B.1.617譜系）的能力。」根據英國牛津大學研究人員，在期刊《細胞》（Cell）發表最新研究結果指出。

且英格蘭公共衛生署先前發表的分析報告顯示，輝瑞（Pfizer）和AZ疫苗皆具有高度保護力。能夠避免感染Delta變異株，轉而住院重症的防護率超過九成。

而疫苗效果在住院治療中更為明顯。《華爾街日報》引述英國愛丁堡大學公共衛生教授鮑爾德（Linda Bauld）就表示，在先前新冠肺炎感染中，約有10% 到 15% 的確診者，會轉而重症而住院。雖受到Delta變異株的影響，但現在有了疫苗，重症比例已下降至4%。且前線醫生也觀察到，和過去相比，需要住院治療的老年人少很多。

當然，兩劑疫苗比一劑疫苗可以提供更好的保護。但仍有弱勢群體在接種兩劑疫苗後仍不幸死亡的案例。在英國感染Delta變異株後有73例的死亡案例，其中就有26人已接種兩劑疫苗。

但科學家表示，這些死亡病例可能集中在優先接種疫苗的年老體弱群體中，主要是他們感染新冠肺炎的風險，要比其他族群高。

「若不接種疫苗，死亡率恐怕會更高。而疫苗正在發揮作用。」倫敦大學流行病學教授彼德森（Irene Petersen）強調。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.6.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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