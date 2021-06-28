台灣疫苗危機暫解 特權施打引民怨

根據中央社報導，台灣聯亞生技周日 (6月27日) 公布新冠肺炎疫苗二期臨床試驗期中報告，在免疫原性反應方面，18至65歲成人接種2劑後血清陽轉率為95.65%，中和抗體效價為102.3。另一家台灣廠商高端疫苗日前也公布二期期中報告數據，完整接種2劑後，血清陽轉率達99.8%，中和抗體效價為662。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如對中央社表示，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。報道內容提到，台灣食藥署會等待廠商送件，再依時程審查緊急使用授權（EUA）。

所謂的中和性抗體的效價是將打完疫苗者的血清稀釋數倍後，測試其是否仍對病毒有中和力。稀釋倍數越高而仍保有中和力，表示中和性抗體的效價越高，疫苗也越有效。施信如對中央社表示，長庚團隊發現莫德納疫苗的中和抗體效價大約在600至700左右，而國外研究AZ疫苗中和抗體效價約600多。

聯合報系集團下的《經濟日報》在28日的報道中提到台灣疫苗保護力仍沒有數據，質疑台灣人是「國產疫苗的白老鼠」，也對聯亞和高端的股價在解盲前出現漲勢存疑，也認為兩種疫苗與美國關系甚深，有關費用和關系都等待釐清。

一邊罵一邊打

日本政府在25日宣布，繼日前捐贈124萬劑AZ疫苗後，將再捐100萬劑AZ給台灣，這也讓台灣確定到貨的疫苗來到大約485萬劑。

根據台灣疫情指揮中心的資料，台灣采購的國際疫苗包含1000萬劑AZ疫苗、505萬劑莫德納、COVAX平台的476萬劑AZ疫苗，加上日本政府先前捐贈的124萬劑，以及今天宣布的100萬劑，再加上美國政府捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，讓總體疫苗數量來到2455萬劑。

目前有的485萬劑疫苗中，有超過一半都是AZ疫苗。綜合台媒報道，國民黨近日常以疫苗采購不利批評執政的民進黨，台北市議員羅智強更以「疫苗乞丐」形容，然而國民黨政治人權卻屢傳「特權打疫苗」，包括連戰夫婦、前立委黃昭順和張顯耀都已經在還未輪到排序前就施打AZ疫苗，引發社會輿論爭議。

(綜合報道)

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