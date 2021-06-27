快訊

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
聯亞生技今天公布新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告。圖翻攝自udn tv
聯亞生技今天公布新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告。圖翻攝自udn tv

在高端疫苗後，聯亞生技也公布新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告，聯亞生技表示，安全性與耐受性良好符合預期，6月底將向食藥署申請緊急使用授權（EUA），力拚在7月就能開打。

這次聯亞公布的UB-612分析結果，跟先前的高端疫苗一樣，都屬於二期臨床期中分析，因此數據同樣只有「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種結果，沒有外界最關心的保護力多寡，而聯亞強調，真正的二期試驗解盲，時間點會在11月。

聯亞也表示，UB-612疫苗不需以超低溫冷鏈運送及儲存，比輝瑞/BioNTech等公司所開發之mRNA疫苗更具競爭優勢。

聯亞表示，UB-612疫苗不需以超低溫冷鏈運送及儲存，比輝瑞/BioNTech等公司所開發之mRNA疫苗更具競爭優勢。圖翻攝自udn tv
聯亞表示，UB-612疫苗不需以超低溫冷鏈運送及儲存，比輝瑞/BioNTech等公司所開發之mRNA疫苗更具競爭優勢。圖翻攝自udn tv

而聯亞與高端5月底與政府簽署500萬劑預購合約後，日前已經將量產的28萬劑疫苗送至桃園物流中心存放，希望在取得EUA後，能以最快的速度提供民眾施打。

聯亞日前就曾表示，一期試驗結果有超過標準，因此對於二期安全性、耐受性，受試者的免疫、抗體指標、中和性效價等數據都深具信心，目標7月底前可即可供應上百萬劑疫苗、8月底前可交貨政府採購的500萬劑。

至於聯亞的三期臨床試驗，聯亞日前也表示，已經與印度、巴西政府討論三期試驗設計，其中，印度政府已通過在當地執行三期試驗，且已送交新冠疫苗，在二期解盲成功後，就準備開始執行三期試驗。

新冠疫苗

延伸閱讀

第2家國產COVID-19疫苗將解盲 聯亞2項數據受矚目

相關新聞

聯亞疫苗二期試驗無不良反應 力拚7月取得EUA後施打

在高端疫苗後，聯亞生技也公布新冠疫苗UB-612二期臨床期中報告，聯亞生技表示，安全性與耐受性良好符合預期，6月底將向食...

疫苗空瓶外流當紀念？ 中市府：未依法處理最高可罰600萬

疫苗空瓶如何處理，有人當紀念品送給朋友，引發質疑：是否歸類醫療廢棄物，由廢棄物處理公司集中處理，才不會外流。

聯亞生技今日臨床結果 後續將到印度進行三期臨床試驗

聯亞藥代母公司聯亞生技今（27）日公布UB-612新冠疫苗二期臨床期中分析結果，二期試驗期中分析數據顯示：UB-612疫...

第2家國產COVID-19疫苗將解盲 聯亞2項數據受矚目

第2家國產COVID-19疫苗聯亞，將於今天下午6時解盲，與10日完成解盲的高端同樣屬於二期臨床期中分析，聯亞將只公布「...

【重磅快評】捐疫苗有窗口？ 蔡總統別讓國人捶心肝

疫情嚴峻，鴻海、台積電、佛光山、慈濟先後表態要捐疫苗，最離奇的莫過於國民黨透過工商協進會要捐250萬劑BNT疫苗，一度傳...

張顯耀爆特權打疫苗 高市府：挑戰防疫秩序會全力捍衛

國民黨前立委張顯耀被爆特權打疫苗，高雄市衛生局對義大醫院及張顯耀分別開罰30萬與1萬5千元。高雄市衛生局今重申，任何挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。