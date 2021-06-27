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8大行業確診女子足跡超多卻不配合疫調 宜蘭開罰首例

疫苗殘劑一國多制 立委籲統一標準

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑。(指揮中心)
指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑。(指揮中心)

指揮中心日前宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑，但高雄市長陳其邁率先表示，高雄市要以65歲以上長輩及1至7類公費對象為遞補優先；由於缺乏配套措施，也導致各縣市做法都不同調。對此，國民黨立委洪孟楷表示，許多衛生所、民意代表等電話都被打爆，追根究柢就是中央沒有統一命令規範。

各縣市做法不一

指揮中心25日宣布開放18歲以上民眾預約施打殘劑，交由各地方政府全權處理，不過由於各縣市施打狀況不同，配套作法也不一，以6都為例：台北市授權各醫療院所自行處理殘劑，院所附近有意願民眾可登記施打殘劑；新北市開放第1至10類公費接種對象及18歲以上民眾，直接向接種單位候補登記；桃園市殘劑優先提供給原有開放對象與備援名單，若仍有剩餘才開放候補名單接種。

而台中市各接種點將公告「殘劑」候補名單登記方式，並依序開放接種，第一優先為中央所公告「7至10類公費疫苗接種對象」、第二為18歲以上民眾等其他對象；台南市造冊時即已涵蓋具相對優先順位的備用名單，遇到殘劑即主動通知前來接種；高雄市則以65歲以上長輩及1至7類公費對象為優先，並由接種單位自行安排通知。

有高雄提供疫苗殘劑接種服務的合約醫院診所表示，自中央宣布開放施打疫苗殘劑後，便湧入大量民眾來電詢問相關問題，有許多民眾誤以為18歲以上都有機會施打殘劑，但由於高雄的做法與中央不同，因此許多門診人員這兩天都反覆在電話上替民眾解惑。

籲中央統一標準

洪孟楷27日也在臉書上指出，疫苗殘劑並非現在才發生的問題，其實早在3月21日第一批AZ疫苗開打時，每天都會有這樣的問題發生，「過去三個多月，疫情指揮中心難道沒有任何一個人思考這個問題？現在政府沒有超前就算了、連部署也放棄！」他說。

洪孟楷表示，如果之前就能學習韓國開發app公開資訊媒合，或是效仿美國採登記制有效使用，到了疫情爆發的現在，才不會臨時處理不了殘劑問題，「真正遇到疫情，才發覺該預先規劃的事項沒做到，宣稱的『超前部署』只是明日黃花。」

他強調，殘劑問題中央不能卸責給地方，「統一標準、一體適用才是重點。」

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