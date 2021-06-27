第2家國產COVID-19疫苗將解盲 聯亞2項數據受矚目

第2家國產COVID-19疫苗聯亞，將於今天下午6時解盲，與10日完成解盲的高端同樣屬於二期臨床期中分析，聯亞將只公布「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種解盲結果，不會有保護力的數據。

聯亞生技集團旗下子公司聯亞藥，今天將代母公司聯亞生技開發在櫃買中心以視訊方式召開重大訊息記者會，成為繼高端後，第2家COVID-19國產疫苗解盲，備受外界關注。

最早發現於印度的變種病毒Delta入侵屏東，國內疫情再度產生新變數。變種病毒來勢洶洶，疫苗研發及生產持續與病毒賽跑，上週聯亞集團唯一掛牌興櫃的子公司聯亞藥，掛牌3天股價翻漲9倍，一度超車高端引起關注，主管機關金管會也公開表示櫃買中心會依法查核。

其實聯亞藥早在2016年就曾經登錄興櫃掛牌，但由於生技新藥研發需長期燒錢，儘管有大股東台塑生醫支持，仍一度因募資不易，現金增資案失敗黯然下興櫃。

不到2年時間敗部復活，搭上全球最熱門的COVID-19疫苗，知名度瞬間大開，並重返興櫃市場。

聯亞生技起源於1998年，王長怡應台灣政府邀請，以美國聯合生物醫學公司（United Biomedical Inc.；UBI）創辦人身分代表UBI與台灣政府合資所創立的生物新藥研發企業聯亞生技，資本額為10.78億元；包括行政院國家發展基金、耀華玻璃、台糖都參與投資。

之後在2014年7月將聯亞藥切割出去成為子公司，擁有長效型蛋白質藥開發平台，董事長兼總經理由陳啟祥擔任，致力發展改良型生物藥品（Biobetters）及特殊針劑 （Specialty injectables）產品。此次負責幫母公司聯亞生技生產COVID-19疫苗填充針劑，台塑生醫為第2大股東，持股17.47%。

聯亞藥曾經在2016年初進到興櫃市場，但股價在掛牌興櫃當天見到71元最高價後便一路坐溜滑梯；2019年時以募資不順為由終止興櫃，2019年11月7日興櫃最後交易日股價以6.2元，黯然下興櫃。

不到2年時間，搭上全球最熱門的COVID-19疫苗，知名度瞬間大開，並重返興櫃市場；6月23日以30元承銷價重返興櫃，在籌碼面集中加上疫苗題材熱炒下，與高端形成比價效應，掛牌短短3天股價就超車高端，最高飆漲9倍，創下300元新高紀錄，上周五收258.5元，市值達新台幣236億元。

聯亞生技的COVID-19疫苗（UB-612）同樣是採用次單位重組蛋白疫苗技術，加入了獨創的CTL及Th抗原決定位胜肽，可以活化並引發T細胞的記憶反應和效用功能，以提高疫苗的有效性、安全性並避免不必要的免疫反應與副作用。

UB-612疫苗開發計畫由位於美國的UBI主導，UBI集團董事長暨科學長王長怡與美國團隊為該疫苗主要發明人。

在集團分工上，聯亞生技攜手其國內兩家子公司聯合生物製藥公司（聯生藥）及聯亞藥業公司（聯亞藥），透過專業分工及自有疫苗生產設施與技術平台優勢，共同參與UB-612疫苗開發及量產。

聯亞生技與美國UBI團隊合作，負責胜肽原料藥生產、疫苗功能性測試、動物實驗、前臨床試驗及台灣人體臨床試驗。

聯生藥擁有兩條2000公升生產線PIC/S GMP蛋白質藥廠，負責蛋白質原料藥生產及使用UBI配方並在其指導之下進行疫苗成品調製。

聯亞藥則擁有美國FDA認證的GMP針劑廠，負責疫苗成品充填及包裝。

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