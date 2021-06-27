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莫德納、BNT副作用 列入心臟炎症！

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
莫德納疫苗新增心肌炎等為副作用。（指揮中心）
莫德納疫苗新增心肌炎等為副作用。（指揮中心）

心臟發炎成為施打 BNT 疫苗、莫德納疫苗的新副作用！美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，接種者可能出現胸痛、呼吸急促或心跳加快、顫動或異常加速等症狀，且另有不直接威脅生命的輕微副作用包括注射部位疼痛、發燒、皮膚過敏等。至於 AZ 疫苗則有約為百萬分之 2.1的機率，發生血小板功能低下併發血栓的反應。

接種後心臟發炎

FDA 為美國檢驗藥物、食品安全性以及疫苗等醫材緊急授權的主管單位，由於標準極為嚴格，因此其判斷被視為新冠肺炎疫苗等藥物安全性指標，目前獲得其緊急授權的疫苗包括 BNT 疫苗、莫德納疫苗、嬌生疫苗等，並不包含 AZ 疫苗。

FDA於6月25日的新聞稿中表示，經過委員會討論，將提高心肌炎（心肌炎症）、心包炎（心臟、外膜周圍組織發炎）等病症的發生風險列入 BNT 疫苗、莫德納疫苗的可能副作用中，且尤其好發於第二劑疫苗接種後數日。

mRNA、病毒載體疫苗

FDA 新冠肺炎疫苗相關資料指出， BNT、莫德納疫苗等需接種兩劑的疫苗，在接種第二劑時副作用會較為嚴重，且 3 種疫苗的共同輕微副作用用包括皮疹、蕁麻疹或面部腫脹等非嚴重過敏反應、注射部位疼痛、疲倦、發冷、關節痛、發燒、腹瀉與噁心等。

嚴重副作用部分， BNT、莫德納疫苗包括心臟相關發炎反應，嬌生疫苗則提到接種後可能出現大腦、腹部和腿部血管出現血栓，或是血小板凝血能力低下等症狀，且好發於 18 至 49 歲的女性。

台灣疫苗現況

尚未取得美國 FDA 緊急授權的AZ 疫苗，副作用包括注射部位疼痛、皮膚過敏、噁心與嘔吐等，在各國亦出現多起施打後併發血栓的案例。台灣目前已取得 AZ 疫苗近 200 萬劑，與原廠的總簽約量達 1000 萬劑，且 7 月中、9 月底分別可能有日本及立陶宛捐贈的 100 多萬劑疫苗抵台。

至於目前 3 種獲得美國 FDA 緊急授權的疫苗中，台灣僅取得莫德納疫苗 289 萬劑，其中包含美國捐贈的 250 萬劑，與莫德納原廠的簽約量則為 505 萬劑。BNT 疫苗部分，官方與原廠的採購談判於今年初破局，台積電、永齡基金會等民間組織預計採購 1000 萬劑，正積極協助簽約、採購中。

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