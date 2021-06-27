桃園莫德納7月2日開打 鄭文燦：78歲往下接種「打3休1」
桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央配發下一批（莫德納）疫苗7月1日到位，市府採學校接種站和醫院診所雙軌制施打，針對78歲年齡長者往下施打，預計7月2日起施打，接種計畫依年齡層微調，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，採取「打3天休息1天」方式接種，打3天讓醫護休息1天後再繼續打「不能一直衝」。
桃園79歲以上高齡長者7.3萬人接種4.6萬人，接種率62.67%，下一輪疫苗預計7月2日起由78歲年齡層向下施打，若以高齡接種率 62.67%計算，75至78歲長者約3.6萬人，預估還缺2萬3000劑，將向中央爭取配賦疫苗多一些，桃園保留剩下AZ疫苗8000多劑，這幾天提供第二劑民眾、洗腎患者接種，剩下莫德納疫苗提供第1到3類孕婦繼續到18家醫院及婦科診所接種，採學校接種站和醫院診所雙軌制施打。
機場疫苗接種專案1萬劑，機組員配賦5000劑接近完成接種，機場人員5000劑剩下約1400人，預計29日打完，讓機場疫苗接種專案有效提升國境防護能力。殘劑疫苗不夠，不能造成特權和醫院困擾，將備留1至6類合格名單優先施打，醫院、診所及衛生所開放一到十類18歲以上民眾掛號預約施打殘劑，不能浪費任何一滴劑量。
鄭文燦表示，莫德納下一批疫苗30日配送、7月1日到位，將針對72歲以上長者施打，接種計畫依長者年齡層微調施打， 78歲年齡層往下打，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，中間再微調設算，採取「打3天休息1天」方式，打3天讓醫護休息1天之後再繼續打，要讓醫護休息，不能一直衝。
▪【疫情專題】今日新增78例本土、13例死亡 解隔離人數達75.1%
▪【今日疫情懶人卡】基隆單一養護中心共30人確診 屏東兩村快篩913人1陽性
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言