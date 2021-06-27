桃園莫德納7月2日開打 鄭文燦：78歲往下接種「打3休1」

桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央配發下一批（莫德納）疫苗7月1日到位，市府採學校接種站和醫院診所雙軌制施打，針對78歲年齡長者往下施打，預計7月2日起施打，接種計畫依年齡層微調，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，採取「打3天休息1天」方式接種，打3天讓醫護休息1天後再繼續打「不能一直衝」。

桃園79歲以上高齡長者7.3萬人接種4.6萬人，接種率62.67%，下一輪疫苗預計7月2日起由78歲年齡層向下施打，若以高齡接種率 62.67%計算，75至78歲長者約3.6萬人，預估還缺2萬3000劑，將向中央爭取配賦疫苗多一些，桃園保留剩下AZ疫苗8000多劑，這幾天提供第二劑民眾、洗腎患者接種，剩下莫德納疫苗提供第1到3類孕婦繼續到18家醫院及婦科診所接種，採學校接種站和醫院診所雙軌制施打。

機場疫苗接種專案1萬劑，機組員配賦5000劑接近完成接種，機場人員5000劑剩下約1400人，預計29日打完，讓機場疫苗接種專案有效提升國境防護能力。殘劑疫苗不夠，不能造成特權和醫院困擾，將備留1至6類合格名單優先施打，醫院、診所及衛生所開放一到十類18歲以上民眾掛號預約施打殘劑，不能浪費任何一滴劑量。

鄭文燦表示，莫德納下一批疫苗30日配送、7月1日到位，將針對72歲以上長者施打，接種計畫依長者年齡層微調施打， 78歲年齡層往下打，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，中間再微調設算，採取「打3天休息1天」方式，打3天讓醫護休息1天之後再繼續打，要讓醫護休息，不能一直衝。 桃園市長鄭文燦說明下批疫苗由78歲長者往下打，前3天各打2個年齡層「打3天休息1天」。記者曾增勳／攝影

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