快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園莫德納7月2日開打 鄭文燦：78歲往下接種「打3休1」

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明下批疫苗由78歲長者往下打，前3天各打2個年齡層「打3天休息1天」。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明下批疫苗由78歲長者往下打，前3天各打2個年齡層「打3天休息1天」。圖／市政府提供

桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央配發下一批（莫德納）疫苗7月1日到位，市府採學校接種站和醫院診所雙軌制施打，針對78歲年齡長者往下施打，預計7月2日起施打，接種計畫依年齡層微調，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，採取「打3天休息1天」方式接種，打3天讓醫護休息1天後再繼續打「不能一直衝」。

桃園79歲以上高齡長者7.3萬人接種4.6萬人，接種率62.67%，下一輪疫苗預計7月2日起由78歲年齡層向下施打，若以高齡接種率 62.67%計算，75至78歲長者約3.6萬人，預估還缺2萬3000劑，將向中央爭取配賦疫苗多一些，桃園保留剩下AZ疫苗8000多劑，這幾天提供第二劑民眾、洗腎患者接種，剩下莫德納疫苗提供第1到3類孕婦繼續到18家醫院及婦科診所接種，採學校接種站和醫院診所雙軌制施打。

機場疫苗接種專案1萬劑，機組員配賦5000劑接近完成接種，機場人員5000劑剩下約1400人，預計29日打完，讓機場疫苗接種專案有效提升國境防護能力。殘劑疫苗不夠，不能造成特權和醫院困擾，將備留1至6類合格名單優先施打，醫院、診所及衛生所開放一到十類18歲以上民眾掛號預約施打殘劑，不能浪費任何一滴劑量。

鄭文燦表示，莫德納下一批疫苗30日配送、7月1日到位，將針對72歲以上長者施打，接種計畫依長者年齡層微調施打， 78歲年齡層往下打，前3天各打2個年齡層，之後1個年齡層施打1天，中間再微調設算，採取「打3天休息1天」方式，打3天讓醫護休息1天之後再繼續打，要讓醫護休息，不能一直衝。

桃園市長鄭文燦說明下批疫苗由78歲長者往下打，前3天各打2個年齡層「打3天休息1天」。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦說明下批疫苗由78歲長者往下打，前3天各打2個年齡層「打3天休息1天」。記者曾增勳／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

桃園接種率高 鄭文燦向中央喊話「疫苗配賦應多一點」

國軍桃園總醫院累計33例確診 軍醫局進駐成立指揮所

國軍桃園總醫院緊急關閉門急診 鄭文燦：請示過軍醫局

桃園疫苗接種計畫 鄭文燦：下一波時間點有２個可能

相關新聞

桃園莫德納7月2日開打 鄭文燦：78歲往下接種「打3休1」

桃園市長鄭文燦今天上午表示，中央配發下一批（莫德納）疫苗7月1日到位，市府採學校接種站和醫院診所雙軌制施打，針對78歲年...

慈濟購捐疫苗 佛光山：疫苗多多益善

慈濟慈善事業基金會盼同意比照台積電、永齡基金會授權慈濟採購疫苗，蔡英文總統昨與慈濟基金會證嚴上人視訊通話，保證政府會積極...

各方購疫苗 蘇貞昌：政府態度一樣、積極協助

國內疫苗短缺，蔡英文總統昨天和慈濟基金會的證嚴上人視訊通話，保證政府會積極處理慈濟捐疫苗一事。不過，國民黨原擬透過工商協...

工商團體幫搶疫苗遭勸退 江啟臣：行善要政府特許？

國民黨原擬透過工商協進會，要向衛福部遞件捐250萬劑BNT疫苗，但遭行政院副院長沈榮津致電喊卡。國民黨主席江啟臣今天表示...

屏東楓港、善餘村分流施打疫苗 潘孟安：平穩、不求快

屏東枋山群聚感染案，連同秘魯境外移入的台中市嬤孫在內12名確診，有6例是「Delta變異株」，屏東縣府昨在枋山成立前進指...

影／防Delta變異株 屏東枋山兩村居民疫苗開打

屏東枋山群聚感染案有6例是Delta變異株，確定本土病例已經進入社區，為了防堵疫情擴大，屏東縣府昨天起成立前進指揮所，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。