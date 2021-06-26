高雄連爆2起特權疫苗爭議 陳其邁：不要一再挑釁

前立委張顯耀在高雄義大醫院施打疫苗遭高市衛生局開罰，另一名前立委黃昭順更早前也同樣被爆料插隊打疫苗。高市衛生局表示，黃是符合資格卻未在造冊名單內，可不限執業地點接種，但義大提不出張的員工證明，才被依傳染病防治法處罰。市長陳其邁重申，不應該有特權插隊，違反規定誰都一樣，就是處罰，沒有例外。

張顯耀被爆上月在義大醫院施打AZ疫苗，醫院回應是以「協力廠商，醫療人員密切接觸者」為由施打。高市衛生局認定此案違反傳染病防治法第29條，處義大醫院30萬罰款；張違反傳染病防治法第36條，處1萬5千元罰款。

今天下午高市府疫情會後記者會，媒體問及黃昭順事件調查結果及是否也被罰？以及此次張顯耀事件罰款考量基準為何？

衛生局簡任技正潘炤穎指出，兩個事件本質上不同，黃昭順是未在造冊之列的接種，台北市政府確認黃是藥師無誤，但依據CDC說明，符合資格者可不限執業地點接種，後續會再請當事人繼續說明，現階段大家忙於防疫不便多打擾。

張顯耀部分，今天中午調查說明，義大醫院指張是義聯集團員工，並擔任兩岸事務主委，負責整個義大醫療體系的物資調度及疫苗採購小組，但無法提出造冊文件影本與相關證明文件，市府認定列冊人員與實際人員不符，兩件事明顯不同。

潘說，張顯耀直至中午12點半，一直聯絡不上當事人，依義大提供事證判斷，既然他實際上沒有出入醫院，當然沒有接種資格，接種疫苗違反傳染病防治法，且參酌張多次對外發言關於疫苗接種的公開說法，背離他5月28日去接種AZ疫苗行為事實，所以也裁罰。

陳其邁說，疫苗輪到你打就去打，沒輪到你打就不應該有特權、不應該插隊，違反規定誰都一樣，就是處罰，沒有例外，「我已經講過，不要一再挑釁」，疫苗為何要按照順序施打，因為大家在防疫過程同島一命，需要遵守秩序互相體諒，這是社會上起碼的公平正義，拜託大家遵守施打順序，不要插隊也不要有特權。

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